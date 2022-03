La Cisl: «La All Services usa con i lavoratori sistemi al limite della legalità»

Da lunedì 21 marzo i lavoratori tutti della All Services (magazzino di proprietà della B Cube che ha in appalto l'imballaggio di materiale vario per la ABB Hitachi spa ed altre aziende) hanno incrociato le braccia.

Personale

Dalla Fit Cisl sono prerentori: «Le motivazioni sono da riportare alla procedura per il passaggio del personale da All Services alla committente B Cube, che con sistemi al limite della legalità ha tentato di fare firmare individualmente ai lavoratori contratti senza regole e senza la partecipazione delle OO.SS. A questo si aggiunge il mancato pagamento, ad oggi, della busta paga».

Rivendicazioni

«Abbiamo già provveduto - ha dichiarato Oscar dalla Rosa, Segretario generale Fit Cisl Padova Rovigo - a comunicare a B Cube una richiesta formale per il ritiro delle lettere di assunzione che hanno cercato di far firmare ai lavoratori e per l?avvio di un tavolo di trattativa con le parti sociali per trovare un accordo per un passaggio di gestione nel rispetto di quanto previsto dall?art. 2112 del codice civile, oltre alle garanzie occupazionali ed economiche maturate negli anni con il mantenimento delle garanzie piene dell'art.18». Martedì 22, nel pomeriggio, è previsto un primo incontro con la Direzione aziendale B Cube e la Fit Cisl. Finché non si troverà una soluzione condivisa su tutti i fronti e che vada bene a tutti i lavoratori, la protesta e lo stato di agitazione continuerà.