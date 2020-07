Tari, l'annuncio del Consorzio Padova Sud: «Pronti ad aiutare attività e imprese»

Si è svolta nella mattinata di venerdì 24 luglio una videoconferenza alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle categorie produttive ed il presidente del Consorzio Padova Sud, Alessandro Baldin.

Tari

Ascom, CNA, Upa ed Assindustria hanno rappresentato al Consorzio le difficoltà delle aziende, chiedendo una riduzione della bolletta Tari che tenga conto del periodo di fermo e di chiusura cui sono state costrette moltissime attività durante il lockdown. Afferma il presidente Baldin: «Condivido le richieste delle categorie e del resto il Consorzio, durante il periodo di chiusura, aveva già provveduto a sospendere per due mesi il pagamento delle bollette per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. Ora siamo certamente disponibili ad aiutare le attività che sono state costrette a restare chiuse durante il lockdown, immaginando degli sgravi alla tariffa. Queste misure però, sebbene importanti, non sono sufficienti e vogliamo fare molto di più. Per questo stiamo studiando degli interventi strutturali che permettano di migliorare il servizio ed abbassare le tariffe. Saranno varati dei pacchetti di concerto con le associazioni di categoria per diminuire in modo stabile il costo del servizio, per aiutarle nel lavoro quotidiano. Credo che in questo il Consorzio possa rivestire un ruolo essenziale».

