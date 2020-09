«Tariffe Tari più basse per commercianti e piccole aziende»: la proposta

Alessandro Baldin, presidente del Consorzio Padova Sud (ente che gestisce il servizio di igiene urbana per la Bassa Padovana), presenta una nuova proposta per aiutare le imprese colpite dalla crisi Covid-19.

Tari

Spiega Baldin: «A brevissimo inizierà la discussione sulle tariffe Tari per il 2021 e credo che sia il momento di mostrarsi compatti come territorio. Questo significa aiutare chi è in difficoltà. Sappiamo bene che durante il lockdown ci sono state attività, penso alla grande distribuzione tanto per fare un esempio, che hanno sempre continuato a lavorare facendo anche registrare in qualche caso un aumento di fatturato, ed altre che invece son state costrette a chiudere ed hanno accumulato delle perdite che si porteranno dietro anche nel 2021. Allora io penso che sia giusto abbassare le tariffe ai negozi, ai piccoli commercianti, agli artigiani e ai piccoli imprenditori, cioè a tutte quelle attività che hanno avuto dei problemi. Come sappiamo però il costo del servizio deve essere coperto e quindi se qualcuno paga di meno, vuol dire che qualcun altro deve pagare un po' di più. Per questo la nostra proposta è abbassare le tariffe a chi è stato colpito dalla crisi e chiedere un piccolo aiuto a chi invece ha sempre continuato a lavorare. Credo che questo significhi fare squadra e che questo sia un ragionamento da fare come territorio. Di questo parleremo alla prossima assemblea in cui approveremo il bilancio del Consorzio; abbiamo già iniziato ad aiutare le imprese predisponendo il rimborso per il 2020, adesso dobbiamo continuare mantenendo la stessa linea anche con una tariffazione nel 2021 che sia coerente a questa idea».