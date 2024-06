Terme, vertice albergatori-amministratori: «Nuovi ponti tra bacino euganeo e Urbs Picta»

Un incontro ricco di stimoli, un ulteriore passo in un percorso di condivisione destinato a continuare. Ieri pomeriggio, lunedì 17 giugno, l’hotel Tritone di Abano Terme ha ospitato un momento di networking promosso da Federalberghi Terme Abano Montegrotto con l’obiettivo di “avvicinare” rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico del territorio termale e della città di Padova, per gettare le basi di possibili sinergie in ambito turistico. Nella prima parte dell’incontro Walter Poli, presidente dell’associazione degli albergatori, ha presentato alcuni dati che fotografano i trend del turismo nel territorio, mettendo in luce punti di forza ed elementi di criticità. All’incontro è seguito un visiting tour nella struttura per conoscere da vicino la realtà degli hotel termali, veri e propri presidi sanitari oltre che oasi di benessere, in una destinazione che richiama quasi 3 milioni di presenze all’anno. Erano presenti rappresentanti di enti locali, di associazioni di categoria e delle Forze dell’Ordine della provincia di Padova.

«Creare ponti e relazioni nel territorio è uno degli impegni che assieme al consiglio direttivo ho assunto fin dall’inizio del mio mandato ed è al tempo stesso fra le ragioni che mi hanno spinto ad accettare l’incarico nella giunta della Camera di Commercio - spiega Poli - Sono convinto ci siano ancora tantissime potenzialità inesplorate per quanto riguarda le possibili sinergie fra Terme e Urbs Picta, che hanno due offerte perfettamente complementari e integrabili in grado di rispondere a chi cerca al tempo stesso una vacanza che coniughi cultura, arte, salute e benessere. A questo primo incontro seguiranno a partire dall’autunno altri appuntamenti più verticali, per elaborare idee e soluzioni concrete che contribuiscano ad “accorciare” le distanze fra Padova e Terme».

Durante l’incontro sono emerse le proposte che l’associazione ritiene prioritarie per la crescita e la tutela delle Terme Euganee. In particolare, attività di promozione finalizzate a far conoscere la zona termale, centro di salute e di cura ma anche prevenzione e rigenerazione, puntando a riappropriarsi di mercati come Germania, Austria e Svizzera, consolidando al contempo il mercato Italia che risulta in costante crescita. Quindi un rafforzamento del dialogo tra pubblico e privato per un condiviso e concertato utilizzo delle risorse, un miglioramento del sistema dei trasporti e soluzioni che affrontino il tema del degrado urbano. Tra gli obiettivi anche quello di ampliare la programmazione di eventi, includendo il più possibile tutte le categorie, per far vivere esperienze sempre più di valore al turista. Infine, priorità anche al tema della sostenibilità ambientale, in un’area che può già vantare un alto livello di efficienza energetica delle strutture grazie all’utilizzo dell’acqua termale al posto delle tradizionali caldaie.