Terzo Settore: da Intesa Sanpaolo un nuovo modello per misurare l’impatto sociale dei progetti finanziati

Intesa Sanpaolo ha sviluppato un nuovo metodo per misurare e valorizzare i benefici che i progetti delle organizzazioni del Terzo Settore apportano nelle comunità in cui operano, una necessità messa in evidenza dagli enti per “farsi riconoscere” dagli altri soggetti, sia pubblici che privati, e per comunicare il proprio impatto.

L’idea è nata dai gestori della Direzione Impact, la struttura che all’interno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, si dedica all’economia del bene comune: nella loro attività quotidiana e servendo migliaia di clienti hanno compreso quanto fosse limitante e non rappresentativo del valore del non profit utilizzare strumenti di misurazione meramente economici. E' stata messa a punto con il coinvolgimento di Fondazioni, Università e organizzazioni di rilevazione statistica.

Tra le principali evidenze: 2,7 milioni i potenziali beneficiari delle iniziative finanziate dalla Banca, oltre 22.000 posti di lavoro creati, più di 1.000 i nuovi volontari. L’82% delle organizzazioni sostiene di aver migliorato le proprie capacità gestionali grazie all’interazione con Intesa Sanpaolo. Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, spiega: «Il nostro Paese ha un bisogno vitale di tutta l’energia che può essere sprigionata dal non profit: settore fondamentale per il bene della collettività così come per l’economia, e che può davvero fare la differenza anche nelle sue forme più spontanee. Molte organizzazioni hanno visione, idee di grande portata, persone competenti nel proprio campo, ma necessitano di un approccio più strutturato. Come Banca abbiamo la responsabilità di affiancarli, irrobustendo l’attività di consulenza qualificata su progetti, business plan, valutazioni economico-finanziarie, piani di comunicazione. Al contempo continueremo a lavorare affinché un numero sempre più ampio di imprese sociali abbiano accesso al credito, correlandolo all’impatto generato. Non ultimo, sosterremo il Terzo Settore nel creare collaborazioni fruttuose con le amministrazioni pubbliche, con il mondo della filantropia e con imprese profit orientate alla creazione di valore sociale, ma anche continuando a fare ricorso alle donazioni».