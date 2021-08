Per introdurre in azienda i laureandi e le loro tesi di ricerca: ecco la pluripremiata Thesis 4u

Quasi una figura su due in Veneto tra quelle ad alta specializzazione sono di difficile reperimento. A indicare una percentuale del 45,1% è il report Veneto di Excelsior Unioncamere per il periodo Luglio-Settembre 2021.

Thesis 4u

Per affrontare quello che sembra un problema strutturale dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ma anche per contribuire all'accelerazione tecnologica del tessuto economico favorendo l'apporto di forze fresche ad alto tasso di formazione nelle imprese è nata Thesis 4u, startup incubata in Start Cube, la divisione del Parco Scientifico Tecnologico Galileo Visionary District che si occupa di fare sbocciare le idee d'impresa innovative portandole al confronto con il mercato. Thesis 4u mette in collegamento aziende e università nell’ambito di temi di ricerca e innovazione con l’obiettivo che la tesi diventi il nuovo driver di inserimento aziendale. Le aziende possono mettere alla prova gli studenti con lo sviluppo di una tesi in azienda per scoprire i leader del domani e decidere solo a posteriori se reclutarli o meno. Gli studenti possono entrare a contatto a priori con una realtà aziendale, mettersi in gioco con un progetto di tesi in azienda e applicare la teoria studiata. Thesis 4u è anche uno strumento per le aziende per fare employer branding e diventare più attrattiva agli occhi degli studenti.

Martina Spinoglio

Nata solo 16 mesi fa nell'aprile del 2020 dalla volontà della sua fondatrice Martina Spinoglio, 24enne ingegnere gestionale presso il Politecnico di Milano prima e poi presso la KTH (Stoccolma), Thesis 4u sta collezionando successi a tutte le latitudini: vincitrice del premio “La libertà inizia dalla testa” del gruppo Schwarzkopf pensato per dare un reale sostegno alle donne imprenditrici e del Mia Miss In Action (percorso di accelerazione di BNP paribas, Cardiff, Digital Magics, PHYD) Thesis 4u oltre ad essere incubata in Start Cube è nel pieno di un percorso di accelerazione fornito da Le Village-Milano di Credit Agricole, Programma Virgilio, Digital Magics, e KTH Innovation dell'Università di Stoccolma. «Ho avuto l'opportunità di frequentare la magistrale a Stoccolma dove ho avuto modo di entrare in contatto con la cultura svedese. Sin dai primi momenti ho notato quanto le persone non venissero giudicate per le loro idee, ma anzi quanto queste idee venissero accolte e valorizzate» spiega la fondatrice di Thesis 4u Martina Spinoglio. «L’idea è nata mentre stavo scrivendo la tesi di laurea a metà aprile dell’anno scorso in quanto ho notato che le aziende svedesi utilizzassero la tesi come strumento per reclutare giovani talenti e metterli alla prova. Mi è piaciuta l’idea è ho voluto svilupparla in Italia, con l’idea in futuro di ritornare in Svezia».

Boost your Career

A partire da giovedì 26 agosto la startup della scuderia del Galileo Visionary District ha aperto le iscrizioni Boost Your Career: un programma di formazione volto ad accelerare la carriera degli studenti ed ad agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro. L'evento sarà aperto a tutti gli studenti universitari (e non solo) e si svolgerà non solamente online, ma anche in presenza presso Job Campus a Padova. «Crediamo fermamente nella formazione degli studenti e ci impegniamo ogni giorno a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro» aggiunge la fondatrice di Thesis 4u. «L’idea del Boost nasce proprio dall’esigenza dei ragazzi di dare una svolta alla propria carriera e delle aziende di trovare laureandi pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Grazie al Boost potrai finalmente capire cosa c’è dentro la mente degli HR, come spiccare in mezzo a migliaia di CV, come entrare al meglio delle proprie potenzialità nel mondo del lavoro e molto altro ancora… scopri di più su wwww.thesisforyou.com». «L'innovazione delle startup consiste anche nel rinnovare settori tradizionali con nuovi linguaggi» dichiara Giulia Turra project manager di Start Cube «Thesis 4u migliora il coinvolgimento dello studente e permette alle aziende di fare scouting di talenti. Con noi Thesis 4u ha affrontato le prime fasi determinanti per la crescita della startup. Ora siamo pronti a vederla decollare grazie alle sinergie con l'intero ecosistema startup».