Top influencer per lanciare il Consorzio Terme Euganee

Operazione di marketing territoriale messa a segno dal Consorzio Terme Colli Marketing nell’ambito del progetto della destinazione turistica Terme e Colli Euganei, nato grazie alla collaborazione con i Comuni di Abano e Montegrotto Terme.

Un’operazione di marketing territoriale che ha fatto registrare numeri da record. È quella messa a segno dal Consorzio Terme Colli Marketing che ha portato sul territorio una coppia di top influencer. La famiglia Di Vaio è stata infatti ospite della destinazione turistica Terme e Colli Euganei. Lui è il modello umbro Mariano Di Vaio, il fashion blogger più famoso del mondo, testimonial ufficiale di alcuni dei più prestigiosi marchi di alta moda, nel 2018 inserito da Forbes al primo posto tra gli under 30 più potenti al mondo. Lei è Eleonora Brunacci, anch’essa influencer, convolata a nozze con Mariano nel 2015, da cui ha avuto 3 figli ed è ora in dolce attesa del quarto. Insieme fanno più di 10 milioni di follower. I numeri del soggiorno, gestito dal Consorzio Terme Colli Marketing insieme allo studio di comunicazione The Skill e che ha visto la collaborazione delle amministrazioni comunali del territorio, sono da capogiro.Centinaia di migliaia le visualizzazioni delle stories e dei post dei due influencer. Un vortice di immagini, video ed esperienze.

La pagina Instagram del TCM ha fatto registrare +1876 follower con un +22,3% sul totale rispetto alla settimana precedente (target principale Milano e Roma, fascia di età prevalente 30-49 anni, 65% donne), 1 milione 700mila account raggiunti (numero di account unici che hanno visitato i contenuti almeno una volta) +69,4% rispetto ai sette giorni precedenti. Le impression (il numero di volte in cui i contenuti sono apparse nel feed degli utenti) sono state 3 milioni e 165mila con + 63,4%. E poi ancora 15814 visite sul profilo (il numero di azioni volontarie fatte dagli utenti per visitare il profilo Instagram) +1697%, 1689 click sul sito web dal link in bio del profilo instagram +4464%. La media di visualizzazioni a storia Instagram sono state 4300, +1056% rispetto alla settimana precedente, mentre gli account coinvolti sono stati 7891 con un +8,9%. Per quanto riguarda Facebook, con un dato che si riferisce agli ultimi 15 giorni, sono state raggiunte 4,2 milioni di persone con un + 26%, 90345 interazioni spontanee con la pagina e 315 nuovi fan. A questi dati si devono sommare le visualizzazioni fatte direttamente dai profili di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci.

La famiglia ha potuto conoscere l’ospitalità d’eccellenza “a 5 stelle” del territorio, la vera acqua termale e il fango euganeo dall'efficacia certificata. Non sono ovviamente mancate le coccole e nemmeno la prova delle innovative tecniche medico-sanitarie nel campo della prevenzione delle più moderne strutture termali del territorio. Per tutti e cinque i giorni di soggiorno i Di Vaio sono stati anche accompagnati in un viaggio alla scoperta del Parco Naturale dei Colli Euganei, delle sue bellezze storiche e architettoniche e dell’offerta sportiva con il golf – grande passione di Mariano – assoluto protagonista. A completare l’offerta le degustazioni della tradizionale enogastronomia euganea, la Strada del Vino dei Colli Euganei e le esperienze dedicate ai più piccoli.

Parlando di numeri, gli influencer coinvolti sono seguiti da più di 10 milioni di follower nei loro canali, per molteplici target di interesse: cura della persona, lifestyle, moda, tendenze, viaggi, sport, golf, benessere, family. L’iniziativa, coordinata dal Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, si inserisce nella campagna pubblicitaria della destinazione turistica Terme e Colli Euganei, nata grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, i Comuni di Abano e Montegrotto Terme, il TCM e Gruppo Icat.

Per Umberto Carraro, Presidente Consorzio Veneto Terme Colli Marketing: “E’ stata un’operazione complessa che abbiamo coordinato con le numerose strutture e figure che si sono messe a disposizione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Il risultato è stato straordinario non solo per il numero di visualizzazioni e di commenti ma anche per il giudizio espresso dagli stessi influencer, stupiti dalla bellezza dei nostri luoghi e che voglio riportare ai tanti operatori coinvolti. Così come fatto per i Di Vaio occorre uno sforzo collettivo per valorizzare ulteriormente la nostra destinazione”. Federico Barbierato, Sindaco del Comune di Abano Terme, sottoliena: "Siamo soddisfatti di questo primo risultato atteso. La Famiglia di Vaio rappresenta la comunicazione che vogliamo trasmettere, i colli come le nostre Terme sono un luogo non solo per adulti che vogliamo rilassarsi ma sopratutto per famiglie che desiderano immergersi nella natura e divertirsi. Un territorio ed un offerta a 360 gradi tutto da scoprire! Le Terme Euganee sono da secoli il fiore all'occhiello della Regione Veneto e del nostro Paese, le cure termali, e in particolare le acque usate per il benessere della persona, sono conosciute da migliaia di anni. Le Terme Euganee non temono il passare del tempo, e infatti sono moltissime le persone che continuano a scegliere questo territorio come luogo di benessere psicofisica, per ritrovare la calma interiore e il contatto con gli elementi naturali (acqua, aria e terra) dai quali assorbire i flussi rigenerativi per la salute di mente e corpo."

Riccardo Mortandello, Sindaco del Comune di Montegrotto Terme conclude “Il nostro obiettivo è far conoscere le bellezze del nostro territorio anche ai più giovani, far capire che le Terme Euganee non sono solo fanghi, ma anche wellness, piscine, sport, enogastronomia, cultura. In questo senso è necessario aprirsi anche ai nuovi canali di comunicazione come Instagram, e questa operazione è pienamente riuscita”.