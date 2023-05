Tour operator canadesi e americani alla scoperta delle terme

Tre giorni per visitare le bellezze, gli alberghi, provare piscine e trattamenti termali e gustare cibo e vini dei Colli Euganei: l’interesse dei tour operator oltreoceano per le località termali storiche della vecchia Europa è crescente, per questo Ehtta (European Historic Termal Towns) ha inserito Montegrotto Terme in un tour europeo dedicato a 8 operatori di agenzie turistiche canadesi e statunitensi calla scoperta delle città termali di Croazia e Italia.

Montegrotto

A Montegrotto Terme alloggeranno in tre hotel che hanno dato la loro disponibilità e faranno varie visite guidate e attività sul territorio. Nello specifico andranno a visitare il Museo del Termalismo, l'area archeologica delle Neroniane, la Y-40 e la Butterfly Arc, per poi dedicarsi alla scoperta delle Spa degli hotel che li ospitano con trattamenti, relax, ecc. «Tutti gli otto tour operator - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - si sono dimostrati molto curiosi e interessati nello sperimentare un trattamento con il fango termale che faranno molto presto la mattina prima delle visite guidate. Abbiamo colto al volo l’occasione per far conoscere il nostro territorio e le nostre eccellenze anche ai nuovi mercati che si stanno aprendo in questi ultimi anni». L'iniziativa è promossa da Ehtta, nell’ambito dell’attività di promozione culturale e turistica delle città termali europee.