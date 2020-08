Tradizione, arte e aiuto al settore artistico post Covid: il packaging in tiratura limitata del Pastificio Fabbri

Il progetto Tradizione ad Arte per Pastificio Fabbri 1893 è ha visto protagonista ancora una volta il visual artist padovano Emmanuele Panzarini. Si tratta di una creazione esclusiva in tiratura limitata di 500 esemplari. Il progetto coniuga marketing, arte e dono reinterpretando un brand storico dell’artigianato alimentare toscano, che si prefigge di sostenere, in piena pandemia Covid-19, il settore artistico e le famiglie venete in difficoltà.

«Essere vicini alle persone»

Parla Marco Fabbri che con il padre Giovanni rappresentano rispettivamente la 4° e 5° generazione del pastificio di famiglia e da tempo pensavano a una iniziativa che desse un tocco di contemporaneità e freschezza al loro brand, ma anche che riuscisse a parlare all’immaginario di un consumatore più giovane e perché no del Nord-Est, un’area d’Italia in cui il prodotto non è molto conosciuto: «Essere vicini alle persone. Si direbbe un obiettivo scontato per chi dal 1893 produce e vende l'alimento più amato in Italia e nel mondo: la pasta. Eppure ci sono momenti in cui le persone hanno difficoltà a reperire qualunque cibo o non possono permetterselo. La storia di Fabbri, fatta sostanzialmente di successi, si è tuttavia incrociata con momenti cruciali e terribili della grande storia: guerra, carestia e catastrofi naturali. E in tante occasioni il Pastificio ha direttamente, o con l'aiuto di organizzazioni benefiche, donato il proprio prodotto: AVIS, AISLA Onlus, A.D.A e l’Associazione Banco Alimentare della Toscana lo possono testimoniare.

La pandemia

Nel 2020 è la Pandemia di Covid-19 a fare la sua chiamata e Fabbri risponde ancora una volta. La Cultura e molte imprese sono ferme, le famiglie sono provate. Così in Marzo nasce l’idea di Tradizione ad Arte, il progetto che coniuga bellezza e dono. Al centro il Veneto, la regione simbolo dell'inizio della pandemia e poi della speranza di uscirne. Colaborando con Emmanuele Panzarini, visual artist padovano, e attraverso l’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus, Fabbri ha fatto, ancora una volta, la sua scelta».

L’intervento di Emmanuele Panzarini

Emmanuele Panzarini, visual artist padovano, è noto per lavorare con il colore e il riuso di materiali comuni in contesti aperti che offrono al passante curioso l’occasione di interagire con i suoi inserti simbolici nello spazio. Negli ultimi anni, alla land art, si vanno affiancando sempre più stimoli a interventi sul packaging di prodotto che raccontino mini-storie e mini-mondi pret-a-porter da portare a casa, per ri-vivere l’esperienza visiva e tattile tutti i giorni. Esempi dei progetti passati: www.emmanuelepanzarini.it

Chiara Baù, una giovane illustratrice

Per il progetto si è fatto coadiuvare da Chiara Baù, una giovane illustratrice di libri per l’infanzia e toy designer della zona di Vò nei Colli Euganei. La scatola ha un formato di 24x20x16 cm. Colori accesi e vivi caratterizzano questa esclusiva scatola in edizione limitata, seguendo l’estetica artistica di Panzarini, conferendo un tocco creativo e fresco al packaging.

Ulteriori info

“Senatore Cappelli”, sarà regalata con l’acquisto online dei prodotti Fabbri su sito https://shop.pastafabbri.it/ contribuendo così a far distribuire fino a 250 Kg di pasta tramite l’Associazione Banco Alimentare Veneto Onlus.

L’idea e l’ideazione

Per celebrare il passato e portarlo nel presente sono state prese a prestito dal Museo aziendale le immagini storiche del pastificio, riferite agli oggetti da lavoro utilizzati nei secoli per creare la pasta, il tutto rivisitato in chiave contemporanea e pop.

Nel design è stato opportunamente incorporato il logo del Banco Alimentare per ricordare a tutti i possessori della scatola sono anch'essi parte di questo connubio con un’associazione di volontariato che opera in tutta Italia a favore di una mission importante: promuovere politiche contro lo spreco alimentare e per il sostegno della povertà collaborando con le istituzioni UE e nazionali.

Le parole del Presidente dell’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus, Adele Biondani: “In questi mesi di grandi difficoltà, l’esperienza più forte è stato il dono: dono dei cittadini, dei volontari e delle imprese che come una reazione a catena ci ha travolti di speranza. Questo progetto per noi è un grande supporto al nostro lavoro e ci riempie di responsabilità ancora più grande nel nostro operare quotidiano. Attendiamo di avere il piacere di far visitare alla famiglia Fabbri e all’equipe di Panzarini il nostro centro logistico di Verona».

