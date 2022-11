A Tribano la seconda edizione di “Scuola e Azienda”

Sabato 26 novembre presso HiRef Spa di Tribano, azienda leader specializzata nella realizzazione di impianti di climatizzazione per ambienti tecnologici e tecnici, l?Istituto d?istruzione superiore ?Cattaneo-Mattei? di Conselve ha presentato, nella seconda edizione di ?Scuola e Azienda?, gli indirizzi di studio agli studenti che si apprestano ad approdare alle scuole secondarie di secondo grado.

HiRef spa

Nel caso specifico HiRef spa collabora da anni con le realtà scolastiche e universitarie del territorio ed un mese fa ha visto mancare il suo fondatore, l? Ing. Mauro Mantovan: ?un imprenditore illuminato che aveva qualcosa in più, in grado di fare la differenza, di far vibrare, di far sognare e di concretizzare con entusiasmo idee e progetti in un gioco di squadra fatto di tecnologia, conoscenze, voglia di crescere e tanta anima, capaci di far sognare decine di ragazzi fin dai banchi di scuola?. Così lo ha ricordato il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana che in questa nuova edizione è stato affiancato dai Sindaci di Conselve ed Arre, Umberto Perilli e Michele Teobaldo.

Istituto ?Cattaneo-Mattei?



Con l?Istituto ?Cattaneo-Mattei? e l?ausilio degli Enti locali quali i Comuni di Conselve, Tribano, Agna, Arre, è stato intrapreso un percorso innovativo volto a valorizzare la formazione tecnica e qualificante in grado di dare degli sbocchi occupazionali concreti ai ragazzi. La presentazione degli indirizzi di studio ?in azienda? vuole riaffermare lo stretto legame di collaborazione che esiste da anni tra l?I.I.S. ?Cattaneo-Mattei? e HiRef Spa; rapporto consolidato grazie anche alle nuove proposte formative in programmazione.

Amministrazione

Sottolinea il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana: «Siamo sempre più convinti che la rete sociale intesa come scuole, aziende, comunità locali debba occuparsi delle nuove generazioni anche in ambiti diversi da quelli problematici quali l?abbandono scolastico, la disoccupazione, il disagio giovanile, il bullismo e che il focus a cui mirare sia quello della valorizzazione dei meriti, dell?innovazione e della sostenibilità. Ringrazio i professori e Hiref perché ai ragazzi serve una ragione per studiare, per appassionarsi al lavoro che faranno e questo passa attraverso l?esperienza diretta tra studio, pratica e ricerca, utilizzando le migliori tecnologie non disponibili all?interno delle scuole, ma accessibili attraverso le aziende leader che si sono rese disponibili. Questa è l?unica strada che rende protagonisti attivi insegnanti, studenti ed aziende in un ciclo virtuoso e vincente».