Trivellato, Cia Padova: «Peste suina, non è il momento di abbassare la guardia»

Le richieste di Cia Padova in occasione dell’apertura della Festa del Prosciutto Veneto Dop, a Montagnana. Martedì 10 maggio un incontro a Roma per stabilire nuove misure finalizzate al contenimento dei cinghiali, vettori della malattia.

Dati

«Non esiste nessun rischio per l’uomo, ma gli ultimi casi di peste suina che si sono verificati a Roma impongono la massima attenzione anche nella nostra provincia». Così il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, in occasione dell’apertura della Festa del Prosciutto Veneto Dop in programma a Montagnana fino al prossimo 22 maggio. Stando all’ultimo Censimento in agricoltura, nel padovano risultano registrati 445 allevamenti professionali, per un totale di 131.572 capi di suini. A Montagnana, “capitale” del Prosciutto Veneto Dop, gli allevamenti censiti sono sette, per complessivi 7.130 capi. Il settore suinicolo padovano - che incide per il 17% sul totale del Veneto - vale 35 milioni di euro all’anno, mentre la produzione complessiva annua si attesta sulle 25mila tonnellate. «I dati indicano chiaramente che il comparto è strategico, non possiamo permetterci delle battute d’arresto», analizza Trivellato.

Colli

Per quanto riguarda la peste suina, si tratta di una malattia per la quale non esiste un vaccino e che si può trasmettere tra i cinghiali e i maiali (ma non, appunto, all’uomo). «Il padovano, in particolare l’area del Parco Colli Euganei, è potenzialmente interessato a motivo della presenza di migliaia di ungulati – aggiunge – Gli stessi Colli, peraltro, confinano con il Montagnanese, una ragione in più perché le Istituzioni non abbassino la guardia». Il Governo sembra aver finalmente recepito il messaggio. Ieri si è tenuta a Roma una riunione tra tutti gli assessori regionali all’agricoltura, alla presenza del sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava. «Il Dicastero - precisa Trivellato - si è detto pronto ad inserire in un Decreto legge da approvare a breve degli ulteriori interventi finalizzati al contenimento dei cinghiali».

Caccia

Fra le proposte sul tavolo, il prolungamento di due mesi della durata del calendario venatorio relativo alla caccia al cinghiale; i piani di abbattimento potranno essere autorizzati per motivi sanitari, per la tutela del suolo, la difesa delle produzioni agricole e per la sicurezza pubblica. Nel pacchetto delle istanze, anche la possibilità di operare nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Nelle azioni di contenimento potranno essere impiegati, oltre ai selecontrollori autorizzati, i carabinieri forestali, la polizia locale e i proprietari o conduttori dei fondi, muniti di licenze per l’esercizio venatorio. «Ci auguriamo che queste proposte vengano presto trasformate in legge», sottolinea il presidente. Secondo le ultime stime, vi sarebbero almeno 10mila cinghiali nei Colli e 2mila in pianura, soprattutto nella zona della Bassa.«I dati mostrano una presenza di ungulati ancora massiccia, col rischio che si trasformino in vettori di peste suina. Tuttavia, non vogliamo fare allarmismi, va rilevato che le misure di bio-sicurezza all’interno degli allevamenti hanno standard elevatissimi». Giova infine ricordare che da anni Cia chiede di modificare la legge 157 del 1992 denominata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. «La finalità di fondo della normativa, vecchia di trent’anni, è indicata già nel titolo – conclude Trivellato - Nell’attuale contesto storico occorre passare dal principio di protezione a quello di gestione».