Bertin: «Felice che Padova diventi sempre più turistica, ma il limite parcheggi rimane»

«Leggo che il turismo registra dati sempre molto positivi e che i turisti, una volta esaurito il soggiorno, lasciano Padova complessivamente soddisfatti. Di tutto ma non certo dei parcheggi». La voce è quella del presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, alla luce degli ultimi dati sul turismo promossi da Comune e Provincia. E che i parcheggi siano per Bertin un chiodo fisso lo dimostrano le sue decide di interventi in tal senso.

Piazza Insurrezione

«Se Padova sta puntando molto, e giustamente, sul turismo - continua il presidente dei commercianti padovani - deve prendere atto che i turisti lamentano una carenza significativa di parcheggi. Per cui: se vogliamo che importanti investimenti culturali, non solo Urbs Picta, sviluppino in pieno la loro potenzialità, non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Si abbia il coraggio di prevedere un parcheggio interrato in piazza Insurrezione da 500 posti. Altre città lo hanno fatto, possiamo farlo anche noi. Non credo esistano problemi ingegneristici, credo sia solo una questione politica». Ed è dunque alla politica che il presidente dell’Ascom Confcommercio rivolge la richiesta: «Se vogliamo che il centro e la città nel suo complesso non perdano sempre più appeal, dai parcheggi non possiamo prescindere. Parola di turisti, amanti di Padova, ma critici quando necessitano di parcheggiare l’auto».