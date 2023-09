Turismo sostenibile: al Padova Congress il forum internazionale

La terza edizione del "Sustainable Tourism Forum | Soluzioni per un futuro sostenibile del turismo", avrà luogo nel nuovo centro congressi di Padova. Organizzato dal GSTC Italy Working Group, realtà che racchiude organizzazioni italiane che implementano e promuovono l’applicazione degli autorevoli standard del Global Sustainable Tourism Council e cade nella giornata mondiale del turismo. Una ricorrenza internazionale creata nel 1979 dalla United Nations World Tourism Organization (UNWTO) per celebrare un sistema turistico in grado di favorire l’inclusione sociale, tutelare la natura e promuovere la corretta fruizione delle risorse culturali. Negli ultimi anni, in particolare, la UNWTO ha sottolineato il ruolo chiave del turismo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti a livello globale. Un approccio condiviso dalla la Regione del Veneto che ha messo in campo investimenti per favorire la competitività e la sostenibilità delle destinazioni.

Ospitando il Forum, Padova si conferma uno dei poli nazionali della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa. L’evento si avvarrà del contributo di esponenti del GSTC, della Regione Veneto, dell'Università di Padova e di attori di spicco del sistema turistico regionale tra cui lo stesso assessore al Turismo Regione del Veneto, Federico Caner, insieme ad Andrea Colasio, presidente dell’OGD Padova, e Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova. E’ prevista la partecipazione di oltre 200 tra professionisti, operatori e tecnici di settore che saranno impegnati in tavoli di discussione dedicati a quattro temi chiave: l’organizzazione turistica e il ruolo delle comunità locali; l’adattamento alla crisi climatica; gli standard e sistemi di certificazione; le nuove professionalità per il turismo.

L’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, alla vigilia della Giornata Mondiale del Turismo, ha così commentato l'appuntamento: «Il tema del turismo sostenibile è, per la Regione del Veneto, di un’importanza cruciale. Non è solo un driver economico di estrema rilevanza ma è anche un veicolo fondamentale per una costante innovazione nell'offerta turistica. È anche per questo motivo che abbiamo lavorato con convinzione per inserire nella programmazione delle Politiche di Coesione 2021-2027 importanti risorse a sostegno delle PMI del turismo e delle destinazioni turistiche».