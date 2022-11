Un gradito bis: Interporto Padova vince ancora il premio “Industria Felix – L’Italia che compete”

Per il secondo anno consecutivo Interporto Padova vince il premio “Industria Felix - L’Italia che compete”, attribuito alle società di capitale con sede in Italia i cui bilanci si distinguono per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità.

Interporto Padova

A ritirare il premio, consegnato nell’Aula Magna dell’Università Guido Carli di Roma, il presidente di Interporto Padova Franco Pasqualetti, che commenta: «È una grande soddisfazione essere nuovamente premiati per i nostri risultati di bilancio nella categoria “Società partecipate e maggioranza pubblica”, a conferma non solo della qualità del nostro lavoro ma anche del fatto che, sfatando un luogo comune molto diffuso, in Italia ci sono società pubbliche d’eccellenza e che si confrontano con successo sul mercato. Questo premio rafforza l’impegno nel proseguimento del nostro piano di sviluppo che, in estrema sintesi punta a digitalizzazione, automazione del terminal e autonomia sul fronte energetico grazie al fotovoltaico di ultima generazione». Il premio, promosso dal periodico economico specializzato Industria Felix Magazine, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, con il patrocinio di Simest e il sostegno di Confindustria.