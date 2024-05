Antonio Santocono nominato presidente di Unioncamere del Veneto

Il Consiglio di Unioncamere del Veneto, riunitosi venerdì 31 maggio nella sede di Marghera (VE) al Parco Scientifico tecnologico Vega, ha eletto per acclamazione il nuovo presidente: sarà Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova, che guiderà l’associazione della Camere venete fino al 2027. «In questi prossimi anni ci attende un grande cambiamento - ha commentato il neopresidente Santocono – Lavoreremo senza campanilismi, assumendo un ruolo di coordinamento, per governare assieme con una programmazione partecipata condivisa, inclusiva e territoriale, in una visione allargata del nostro futuro. Abbiamo imparato a immaginare il domani prima che accadesse, grazie anche alla nostra capacità di studiare e analizzare il presente. Come Sistema camerale veneto confermiamo l’impegno a mantenere costante l’attenzione al monitoraggio dell’economia e a rafforzare le strategie comuni di intervento, volte allo sviluppo del territorio regionale e al continuo miglioramento della competitività. Il mondo delle imprese si aspetta questo da noi».

Le altre nomine

Il Consiglio di Unioncamere del Veneto ha nominato anche il nuovo Segretario Generale, Valentina Montesarchio, che subentra a Roberto Crosta. Manager nel settore dei servizi alle imprese e alle Istituzioni pubbliche e avvocato, attiva da oltre vent'anni nella rappresentanza istituzionale degli interessi economici, nei servizi alle imprese e nella promozione del territorio, è stata Vicesegretario generale e direttore operativo di Unioncamere dal 2018 a oggi. Dalla costituzione di Unioncamere del Veneto, avvenuta il 25 gennaio 1965, Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova, è il 15esimo Presidente e succede a Mario Pozza Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno - Dolomiti, che ricopriva l’incarico dal dicembre 2017. Come previsto dallo Statuto approvato a maggio 2023 dal Consiglio di Unioncamere del Veneto, la durata del mandato sarà triennale.

Il sindaco Giordani

«Voglio congratularmi con Antonio Santocono per la sua elezione, oggi pomeriggio a Presidente di Unioncamere del Veneto - commenta il sindaco, Sergio Giordani - .Una nomina che premia la competenza e l’impegno alla guida della Camera di Commercio di Padova, che noi conosciamo benissimo, e sottolinea la capacità di visione e di creare sinergie che in questo momento storico è fondamentale per affiancare le imprese dei nostri territori. Sono certo che nei prossimi tre anni le categorie economiche venete avranno in Antonio Santocono un rappresentante di grande spessore».