Valvitalia: a Due Carrare si sciopera, in Regione si tratta

Lavoratrici e i lavoratori in sciopero in concomitanza con l’incontro in Regione, che si tiene nel pomeriggio del 2 marzo 2022, per discutere del futuro dello stabilimento di Due Carrare della Valvitalia e dei suoi dipendenti.

Tavolo

All'incontro prenderanno parte l’assessore Donazzan, l’amministratore delegato dell’azienda, il dott. Mattia Losego dell’Unità di crisi di Veneto Lavoro, Michele Iandiorio per la Fiom Cgil di Padova, Luca Gazzabin per la Fim Cisl di Padova e Rovigo unitariamente alle RSU dell’azienda.

Sciopero

Lo sciopero unitario con assemblea per dare sostegno alla richiesta di incontro che le segreterie nazionali di Fim e Fiom hanno inviato per discutere della grave situazione di tutto il gruppo Valvitalia e per ribadire ancora una volta che che i lavoratori e le lavoratrici non intendono essere trattati come meri numeri o pacchi da spostare semplicemente da un luogo all’altro. «Queste persone chiedono rispetto della loro dignità, delle loro competenze e capacità e stanno dimostrando tutta la loro volontà di difendere il proprio posto di lavoro», commentano i sindacati.