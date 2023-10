Il sampietrino Vanni Ceccarello nominato «Cavaliere al Merito della Repubblica»

Il sampietrino Vanni Ceccarello, 61 anni imprenditore che ha fondato la CNG di Battaglia Terme e da sempre impegnato nell’ambito sportivo, sabato 4 novembre al Palazzo della Ragione di Padova, riceverà l’onorificenza di «Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana» che gli è stata conferita dal Capo dello Stato lo scorso 2 giugno. «Questo riconoscimento - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - premia anni di impegno impegno a favore del territorio»

Sposato dal 1986 con Stefania, padre di Nicolò e Giorgia, nel 1995 fondato con il fratello la CNG, un’azienda specializzata nella produzione di top per l’arredamento per grandi aziende, che oggi conta 13 dipendenti. È stato Presidente dello Sci club Terme Euganee per 13 anni e da 14 anni è Presidente provinciale della Federazione italiana Sport invernali. È stato insignito del distintivo d’oro della FISI e della stella al merito sportivo del Coni. Dal 2009 metro del Cda del BCC Sant’Elena poi confluita nella BCC patavina. È anche membro onorario della Fondazione Città della Speranza.