Dalla Fiera al resto del mondo: nasce il Digital Showroom di Venicepromex

In una sala al primo piano del Padiglione 11 della Fiera di Padova è stato ricavato uno spazio sia fisico che virtuale ideato per la promozione dei prodotti di eccellenza del territorio all’estero e per la realizzazione di webinar e meeting in teleconferenza

Il distanziamento sociale, le nuove abitudini di interazione e i vincoli sui viaggi spingono a riconsiderare le modalità di ingaggio online sia in ambito B2C che B2B. L’emergenza Covid, con tutte le limitazioni che dureranno ancora nell’immediato futuro, ha infatti imposto a tutti di rivedere le proprie conoscenze, utilizzare al meglio le tecnologie e ricercare soluzioni innovative in ambito digital. Per questo nasce Digital Showroom, uno spazio insieme fisico e virtuale ideato per la promozione dei prodotti di eccellenza del territorio all’estero e per la realizzazione di webinar e meeting in teleconferenza.

Il progetto

Il Digital Showroom, strategicamente posizionato in una sala al primo piano del Padiglione 11 di Fiera di Padova, è un progetto di Venicepromex, l’Agenzia per l’internazionalizzazione frutto della sinergia tra le Camere di Commercio del Veneto. Il nuovo studio è stato presentato venerdì 12 febbraio nel corso di una conferenza stampa introdotta da Franco Conzato, direttore generale di Venicepromex, a cui hanno partecipato Federico Caner, assessore regionale al turismo, agricoltura e commercio estero, Mario Pozza, presidente Venicepromex e della CCIAA di Treviso e Belluno e Antonio Santocono, presidente CCIAA di Padova e Presidente Padova Hall Spa. In collegamento digitale sono intervenuti Gianpaolo Bruno, direttore ufficio ICE a Pechino, Giacomo Marabiso, segretario generale della Camera di Commercio Italiana a Singapore e Alberto Milani, presidente Italy-America Chamber of Commerce di New York.

Mario Pozza

«In questo momento difficile per tutti era necessario reinventarsi, studiare nuove soluzioni per venire incontro all’esigenza delle imprese di mantenere rapporti continuativi ed efficaci con i propri partner esteri», dichiara Mario Pozza, presidente di Venicepromex e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. «L’emergenza Covid ci deve spingere a percorrere con convinzione la strada della digitalizzazione, una sfida che non possiamo perdere. Per questo Venicepromex, che mette a sistema i principali soggetti camerali veneti, è al fianco delle imprese del territorio per supportarle, mettendo a disposizione tecnologie e competenze per agevolare nuove modalità di promozione dei loro prodotti».

Federico Caner

«Fare della crisi un'occasione di crescita. Questo progetto dimostra quanto il nostro territorio sia capace specie nelle situazioni di difficoltà di fare rete, mettendo insieme diversi soggetti deputati in questo caso alla promozione e all’internazionalizzazione» dichiara l’assessore regionale Federico Caner. «Oggi il ricorso al digitale non è più un'opzione, ma la strada maestra. Ecco perché riteniamo fondamentale per la nostra regione essere presente attraverso queste iniziative sui mercati internazionali con l'obiettivo, tra gli altri, di far vivere le bellezze del Veneto già attraverso il web e lo schermo. In questo modo il marchio “Veneto The Land Of Venice”, che oggi con i mondiali di sci alpino sta avendo una visibilità fortissima, potrà essere conosciuto e riconosciuto anche a New York, Singapore, e in tutto il mondo».

Digital Showroom

Lo Showroom è un innovativo strumento che permette alle imprese di garantire la continuità dei rapporti di business e di presentare i loro prodotti nel modo più efficace possibile, sopperendo all’impossibilità di incontrare fisicamente gli operatori internazionali. Ma sarà a disposizione anche del sistema associativo veneto per sviluppare e condividere iniziative comuni di promozione del sistema economico regionale. Il Digital Showroom consiste in uno studio attrezzato con le migliori tecnologie audio-video, dotato di un fondale panoramico in chroma key per la proiezione di sfondi video. Prevede una sala regia attrezzata con telecamere dotate di diversi tipi di supporti, una serie di monitor, un mixer video, un computer, microfoni sia di tipo fisso che mobile, una serie completa di luci e accessori di illuminazione con la relativa console di comando e altri ausili necessari alle riprese. A disposizione dei partner ci sarà inoltre una piattaforma per lo streaming sui social (Youtube, Facebook), oltre che per virtual meeting e webinar. Tutte le attrezzature sono state fornite grazie all’impegno della Camera di Commercio di Padova con la collaborazione di Padova Hall, che ha messo a disposizione la location, scelta per facilitare le imprese anche da un punto di vista logistico essendo facilmente raggiungibile e disponendo di ampi parcheggi. Grazie alle dotazioni a disposizione e all’ausilio di tecnici specializzati, le aziende hanno quindi la possibilità di arricchire la presentazione utilizzando tecnologie di ultima generazione, potendo puntare così sulla creatività e la qualità della loro produzione, attraverso un live visual storytelling (raccontare per coinvolgere), e valorizzando i dettagli dei loro prodotti. Inoltre, con il supporto degli uffici ICE all’estero e della rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero o di altri partner esteri, Venicepromex intende essere a fianco delle imprese organizzando meeting e agende di incontri B2B virtuali con operatori preselezionati.

Venicepromex

Venicepromex è l’Agenzia per l’internazionalizzazione, frutto di un processo di aggregazione e razionalizzazione delle Camere di Commercio del Veneto. È una società consortile in-house del sistema camerale che opera in collaborazione con la Regione del Veneto, le Associazioni di categoria, Enti ed Istituzioni territoriali. La mission di Venicepromex è supportare le imprese nei loro processi di internazionalizzazione, favorendo le realtà economiche locali nel proporsi all’estero come una sintesi delle eccellenze territoriali del Veneto, valorizzando le specificità locali. Per fare questo l’agenzia mette a disposizione delle aziende una serie di servizi, fornendo informazioni e assistenza, organizzando agende di appuntamenti, favorendo i processi di digitalizzazione, realizzando eventi di formazione e di promozione.