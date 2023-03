Vertenza Micron, il tavolo si sposta in Regione

Domani, martedì 28 marzo, si terrà un incontro in Regione presso l’Unità di Crisi, per trovare una soluzione per dipendenti della multinazionale Micron. L'azienda a dicembre ha manifestato la necessità e la volontà di ridurre il personale, ma i sindacati non ci stanno: «Il settore è in netta ripresa e non è mai stato veramente in crisi».

Sindacati

«Pensiamo che la decisione comunicata a dicembre non debba per forza essere portata a termine e che, in ogni caso, non sia corretto forzare le tempistiche in una situazione già di per sé molto delicata. A livello nazionale tutti i siti si sono mobilitati e stanno chiedendo a gran voce chiarimenti alla multinazionale perché, se pochi anni fa la chiusura colpì il sito di Catania, oggi sta accadendo a Padova e domani non si sa a chi potrebbe toccare», dichiara Gian Luca Colombo della Fiom di Padova in accordo con i referenti del coordinamento nazionale. «Ci chiediamo, ancora una volta, quali siano le reali intenzioni di Micron, visto che le risposte che vengono date continuano ad essere, dal nostro punto di vista, contraddittorie e poco chiare. Vedremo cosa diranno domani al cospetto della Regione Veneto. Intanto lo stato di agitazione rimane aperto e coinvolge tutti i dipendenti di ogni sito».