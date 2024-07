Al villaggio Coldiretti protagonista l'agticoltura padovana

L’agricoltura padovana sotto i riflettori al grande Villaggio Coldiretti a Venezia, tra tipicità, cibo genuino e proposte innovative arrivate dalle nostre campagne. Nutrita la pattuglia di imprenditori agricoli padovani che lo scorso fine settimana hanno portato a Venezia il meglio del nostro settore primario, insieme ai cuochi contadini, all’innovazione dei giovani e alle iniziative delle donne imprenditrici e dei senior Coldiretti.

“Sono stati tre giorni intensi in una città unica al mondo – sottolinea Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova – nei quali i nostri agricoltori, di tutte le età, hanno fatto conoscere a migliaia di ospiti le eccellenze della nostra migliore agricoltura, ma anche le potenzialità delle nostre imprese in grado di fornire servizi, ospitalità e idee nuove nel segno del contatto con l’ambiente e la natura, della riscoperta dei sapori e dei gusti più genuini della nostra terra. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff di Coldiretti per l’organizzazione di questo evento unico nel suo genere, che sicuramente lascia il segno”.

Tra i molti ospiti, turisti e famiglie che hanno visitato il Villaggio allestito tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici non sono mancate le autorità, come il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che hanno fatto visita e salutato tutti gli espositori di Campagna Amica.

A rappresentare Padova c’erano i fratelli Thomas e Allen Caltarossa della società agricola Serenissima che a Codevigo coltiva in serre hi-tech l’alga spirulina, alla base di numerosi integratori alimentari per le sue qualità e caratteristiche benefiche. Tutta dedicata alla cura del corpo e al benessere l’attività dell’azienda agricola “La terra di Nonna Dina” di Due Carrare. La titolare è Sabrina Bacchin, che dalle coltivazioni di menta, lavanda, piante officinali, ma anche dalle foglie di vite ricava gli ingredienti per la cosmesi come il sapone liquido alla menta e lavanda, il siero viso, la crema mani, il balsamo per le labbra e anche un originale aperitivo alle erbe. Il giovane Anthony Ottolitri di Arquà Petrarca, ha portato l’olio extravergine di oliva della sua azienda Verde Colli con il saporito patè di olive, ideale per numerosi abbinamenti in cucina. Da Vo’, l’azienda “La Ceresia” du Francesca Brancaglion ha presentato confetture e conserve insieme a proposte per la bellezza, come i sali aromatizzati e i prodotti per la cosmesi ricavati dalla preziosa bava di lumaca. La Fattoria Ponchio di Saccolongo invece ha fatto conoscere le preziose farine da grani antichi, gallette di mais, grissini, farine di mais bianca e gialla e farina di frumento integrale. Spazio anche agli antichi mestieri con la magia del macramè e l’arte degli intrecci proposta tra l’interesse generale da Almadea di Paola Fedito, di Agna. La giornata conclusiva è stata arricchita dalla suggestiva e coinvolgente sfilata degli Sbandieratori e Musici di Urbana che hanno percorso il Villaggio tra due ali di folla. Oltre 300, infine, i ragazzi delle scuole dei grest padovani coinvolti nelle attività degli agriasilo e delle fattorie didattiche, ma anche della pet therapy.