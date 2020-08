Uno slancio all’economia: durante la fiera di Sant’Agostino a Conselve arriva “Vinci con lo shopping”

“Conselve - Vinci con lo shopping” è il progetto che darà la spinta alla ripartenza commerciale di Conselve. Si svolgerà nello stesso periodo in cui si sarebbe svolta la Fiera di Sant’Agostino, l’evento sicuramente più atteso da tutti i conselvani.

Quando

Grazie alla sinergia tra il Comune di Conselve, Promex e l’Associazione Pro Loco di Conselve dal 22 agosto al 30 settembre cittadini e visitatori saranno chiamati a prendere parte all’evento della rinascita, sia della vita sociale che del commercio, per dare slancio all’economia locale con lo slogan “Vinci con lo shopping - A Sant’Agostino i tuoi acquisti valgono di più”.

Il format dell’evento - Instant Win

Un'iniziativa dedicata allo shopping, necessaria ora più che mai, per promuovere tutte le attività commerciali di Conselve che decideranno di sposare il progetto della ripartenza, come già sta realizzando il Distretto di Conselve con le iniziative collegate al sostegno del commercio nei centri storici. Dal 22 agosto al 30 settembre, per stimolare gli acquisti e incrementare le vendite, ogni attività aderente avrà l’opportunità di consegnare ai propri clienti, a fronte di un acquisto, un "gratta e vinci".

Non solo i negozi

Non solo negozi, anche ristoranti e pizzerie saranno coinvolti nel progetto con le stesse modalità, fatta eccezione per i bar che potranno consegnare i "gratta e vinci" a fronte di una spesa minima di 5 euro. Tale "gratta e vinci", pensato e ideato attraverso la formula “Instant Win”, darà la possibilità ai più fortunati di ottenere buoni sconto suddivisi in varie pezzature: euro 5, euro 10, euro 20 e euro 50, per un valore totale di euro 10mila spendibili nei negozi, ristoranti e pizzerie aderenti entro e non oltre il 30 settembre 2020 a fronte di una spesa minima di euro 20 oppure nei bar a fronte di una spesa minima di euro 5.

Un vetrina anche virtuale

La visibilità nel sito - vetrine virtuali per gli aderenti. Per dare visibilità e promuovere tutte le attività aderenti all’iniziativa verrà creato il sito web dedicato all’iniziativa, che promuoverà le attività aderenti fornendo allo stesso tempo ai clienti e potenziali clienti tutte le informazioni in merito al progetto. Il sito web ufficiale del progetto www.vinciconloshopping.it, sarà un centro storico virtuale in cui tutte le attività aderenti avranno una propria vetrina virtuale con la geolocalizzazione, la descrizione delle proposte dedicate all’iniziativa e le relative foto promozionali. Per agevolare tutti gli interessati alla corsa agli acquisti, il sito sarà diviso in categorie merceologiche, affinché possa essere più facile identificare la propria “wishlist” e individuare le offerte dei singoli aderenti. Inoltre, tutte le attività dell’evento verranno condivise attraverso i canali social del Distretto del Commercio (Facebook e Instagram), con la pubblicazione di post e stories che potranno essere ri-condivise dagli stessi negozi, dando il via al tam-tam mediatico creando curiosità e aspettativa nel pubblico.