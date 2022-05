Visit Torreglia: online il sito dedicato a servizi e bellezze del territorio

Realizzato sotto la supervisione del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing (TCM) che ha coordinato gli aspetti tecnici curando quelli di contenuto e grafica per rispondere ai desiderata dell’Amministrazione Torregliana e allo stesso modo per allineare coerentemente il “Visit Torreglia” al progetto madre del portale ufficiale della destinazione turistica Terme e Colli Euganei HYPERLINK "https://www.visitabanomontegrotto.com" www.visitabanomontegrotto.com. L’azione è in linea con l’obiettivo di coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica che è proprio della OGD Terme e Colli Euganei e che sono demandate a TCM.

OGD Terme e Colli Euganei

Resy Bettin, Presidente della OGD Terme e Colli Euganei: «La forza di un territorio sta nella capacità di fare rete e nel riconoscersi reciprocamente ruoli e competenze. In ambito turistico questo significa dare coerenza alle azioni e alla comunicazione; implica anche di divenire più veloci nelle azioni e nelle comunicazione stesse e beneficiare economie di scala per quanto riguarda i costi». “Visit Torreglia” declinerà tutte quelle informazioni turistiche del sito istituzionale del Comune e si interconnetterà con il portale ufficiale della destinazione Terme e Colli Euganei HYPERLINK "https://www.visitabanomontegrotto.com" www.visitabanomontegrotto.com con effetto moltiplicatore di benefici e di efficacia nella comunicazione congiunta del territorio.

TCM

Umberto Carraro, Presidente TCM: «Assieme al restyling di www.visitabanomontegrotto.com e alle altre progettualità messe in campo recentemente ed in passato dal nostro ente, come il “Visit Vo’”, anche il “Visit Torreglia” si va ad unire ai tasselli che compongono l’ambizioso puzzle del TCM e cioè quello del riordinamento e della digitalizzazione dell’ecosistema online della destinazione, della sua promozione e della sua offerta. Nell’ultimo periodo stiamo lavorando assiduamente per coordinare e mettere in fila le diverse necessità emergenti dal territorio nell’ambito della comunicazione digitale. I risultati che stiamo ottenendo oggi non rappresentano infatti un punto di arrivo, ma sono un fondamentale punto di partenza che traccia la strada da seguire. Nei prossimi mesi, grazie ai contributi messi a sistema dalle componenti pubbliche e private della nostra OGD, potremo cominciare a testare nuove funzionalità e nuovi sistemi come database e webapp vestiti su misura per la nostra destinazione e i suoi operatori, i siti cresceranno ed evolveranno con nuove sezioni, nuovi articoli, nuovi strumenti, nuovi contenuti e traduzioni. Siamo inoltre in attesa di implementare la parte di vendita di alloggi ed esperienze turistiche che verrà gestita dal sistema DMS Regionale coordinato graficamente al portale www.visitabanomontegrotto.com. Tutto ciò al fine di far sempre percepire ai nostri ospiti di trovarsi in unico ambiente, sia esso naturale o digitale, quando visitano e vivono le Terme e i Colli Euganei».

Torreglia

«Ringrazio il Comune di Torreglia - conclude Carraro - per il coinvolgimento del TCM in “Visit Torreglia” e per aver creduto anch’esso che creare un’unica infrastruttura digitale fosse un grande passo avanti per tutta la destinazione. Attraverso questa importante collaborazione si sono potute sfruttare delle forti economie di scala rientranti in www.visitabanomontegrotto.com ed ottenendo così un risultato maggiore rispetto alle iniziali aspettative legate al budget messo a disposizione. Sono soddisfatto e auspico che questa ulteriore dimostrazione di efficienza privata per il bene pubblico accresca la fiducia delle Amministrazioni Comunali locali e che sempre più risorse pubbliche vengano fatte convergere nel sistema destinazione turistica OGD e TCM. Come detto il progetto ben più ampio in capo al TCM, che guarda al di là del nuovo “Visit Torreglia”, è ambizioso e con obiettivi che comportano tempo ed energie per come è strutturata e finanziata oggi la OGD. Ma sono convinto che un passo alla volta, la perseveranza e la fiducia nel nostro sistema turistico ci faranno un giorno entrare di diritto nell’élite delle destinazioni turistiche più evolute, anche in ambito digitale».