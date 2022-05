"Qui io so chi sono": alla scoperta di Komatsu, stabilimento di 95mila metri quadrati con 600 addetti

Una manifattura nata nel ‘700, una villa veneta, una multinazionale giapponese. Un luogo in comune, Este. Cosa ci possono insegnare tre realtà così lontane e diverse? Quali relazioni intercorrono tra la tradizione produttiva locale e il made in Italy di oggi? Perché una multinazionale sceglie di radicarsi in una piccola comunità veneta? Come rafforzare l’identità e l’attrattività locali insieme alla volontà di andare per il mondo? Il genius loci estense, l’identità pazientemente costruita dalla natura, dalla sua storia e dalla coralità produttiva che ci fa esclamare (echeggiando Don Chisciotte) “qui io so chi sono”, sarà protagonista di “Comprendere x Cambiare” (CxC), il ciclo di alta formazione per imprenditori ideato da Assindustria Venetocentro che per la prima volta arriva ad Este, in collaborazione con la locale Delegazione di Assindustria.

"Qui io so chi sono"

Il nuovo appuntamento di CxC, intitolato “Qui io so chi sono”, si tiene oggi lunedì 30 maggio alle ore 17, negli spazi di uno dei luoghi simbolo della coralità produttiva e attrattività estense, lo stabilimento Komatsu Italia Manufacturing di Este (Via Ateste, 4) del gruppo multinazionale giapponese leader nelle attrezzature da costruzione, che ha scelto la città atestina come sede italiana e che per l’occasione aprirà le porte. Guidati dall’esperto di innovazione Alessandro Garofalo, animeranno l’incontro Marco Bettiol Professore di management all’Università di Padova, Francesco Blasi Direttore risorse umane, sicurezza e ambiente di Komatsu Italia e Delegato Assindustria di Este, Pier Pierucci Consulente di marketing e creatività. Con la lettura scenica del regista, drammaturgo, Direttore del Teatro Olimpico di Vicenza Giancarlo Marinelli sul “Genius Loci” di Este, e con la partecipazione di Jader Giraldi, Ceo Zeranta Edutainment, esperto di edutainment e human experience design. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata alla Komatsu Italia Manufacturing (ore 16) durante la quale sarà possibile visitare l’impianto di teleriscaldamento che utilizza acqua calda da biogas per ridurre le emissioni, la linea produttiva per le macchine ‘midi’, l’impianto di depurazione e gestione dei rifiuti (riciclati al 90%), toccando con mano tutte le best practice realizzate dall’azienda per assicurare la sostenibilità dei processi produttivi.

Un'impresa ogni otto abitanti

Un mosaico di 39 Comuni e 146.376 residenti, nel cuore della Bassa Padovana, ai piedi dei Colli Euganei, custode e artefice di eccellenze storico-culturali, naturali e paesaggistiche, manifatturiere. È il territorio di riferimento della Delegazione Assindustria Venetocentro di Este. Nell’area operano 17.796 imprese (unità locali) di tutti i settori economici, una ogni otto abitanti, il 16,5% del totale provinciale. Manifattura e costruzioni rappresentano insieme il 26,2% delle attività. Nel 2021 la dinamica delle imprese ha registrato una leggera crescita del +0,3% rispetto al 2020, più marcata nell’industria (+1,2%) e costruzioni (+2,6%), pressochè stabili servizi (+0,1), commercio e turismo (-0,1%). Nel settore privato sono occupati 45.613 addetti (13,3% del totale provinciale), il 35% è concentrato nell’industria (44% con le costruzioni) e, di questi, metà nelle filiere della metalmeccanica.

Komatsu

Sede italiana del gruppo multinazionale giapponese, produttore e fornitore leader di attrezzature per le costruzioni, Komatsu Italia Manufacturing progetta e costruisce ad Este macchine e attrezzature da costruzione, in uno stabilimento di 94.695 metri quadrati con 600 addetti. Tra i suoi prodotti, escavatori e un’ampia gamma di macchine utility: mini e midi escavatori, terne e pale compatte. Il suo mercato è per il 66% l’Europa, per il 23% l’Italia e per l’11% il resto del mondo. Nel 2021 ha prodotto 6.009 macchine (+27% sul 2020), con un fatturato di 273 milioni di Euro. Nonostante gli effetti di caro energia, materie prime e conflitto, la produzione è attesa in crescita anche nel 2022 (+20%).