«I piccoli artigiani sono le eccellenze del Veneto»: l'assessore regionale visita le aziende di Legnaro

«La qualità e l’eccellenza delle imprese si misura dalla loro capacità di rispondere e reagire alla crisi e credo di non sbagliarmi se al fianco delle grandi aziende, anche a conduzione familiare, inserisco i nostri piccoli artigiani. La loro capacità di reazione è sotto gli occhi di tutti. I Veneti sono persone che, rimboccandosi le maniche e lavorando a testa bassa, hanno saputo conquistare negli anni dei risultati inaspettati e proprio per questo motivo meritano sostegno da parte delle istituzioni, locali e nazionali». Lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico in occasione della visita a delle aziende di Polverara e Legnaro, il cui punto forte è il made in Italy: Rover Pompe Snc, Gli Amici del Legno, la ditta Serramenti Borgato e la pizzeria Al Canton, vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali.

Incontro

Aggiunge l'assessore: «Queste aziende, come molte altre del Padovano e di tutto il Veneto, sono il sinonimo della tenacia tipica della nostra terra. Il tessuto produttivo del Veneto è ricco di eccellenze che meritano di essere scoperte e valorizzate». Sempre a Legnaro l’assessore della Regione del Veneto ha incontrato l’Amministrazione comunale ed una rappresentanza delle categorie imprenditoriali ed associative del comune, con i quali c’è stato un confronto su temi legati agli investimenti. Nello specifico è stato presentato il Piano “Ora! Veneto”, un piano di 320milioni di interventi per il sostegno delle imprese venete colpite dalla crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica da Covid-19.