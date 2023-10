Volksbank apre una nuova filiale a Padova: «Si rafforza la presenza in Veneto»

Prosegue il percorso di rafforzamento e crescita in Veneto: venerdì 29 settembre Volksbank ha inaugurato la nuova filiale di Padova, in via Facciolati 38. Da parte di Volksbank hanno partecipato il Vicepresidente Giuseppe Padovan, il Direttore Generale Alberto Naef e il Direttore dell’Area Venezia-Padova Michele Bonesso. A pochi giorni dalla presentazione dei risultati dell’Osservatorio First-Cisl, che hanno evidenziato un percorso di “desertificazione bancaria” anche nella provincia di Padova, Volksbank inaugura una nuova filiale, la seconda della città di Padova e la settima della provincia. Numeri in crescita per la Banca: sono oltre 30 le collaboratrici e i collaboratori suddivisi tra le 7 filiali e il Centro Corporate nella provincia.

«Per noi la desertificazione bancaria è un’opportunità di investimento sul territorio a beneficio di tutta la comunità. Volksbank continua ad essere in controtendenza e ad aumentare la presenza nelle province del Veneto. Vediamo in Padova una città dalle grandi potenzialità, dove abbiamo ancora ampi margini di crescita. Il nostro approccio di Banca regionale che fa delle relazioni con il cliente il proprio elemento distintivo rappresenta un valore aggiunto per i clienti. Continueremo a lavorare in modo sartoriale, offrendo un servizio di consulenza altamente professionale e su misura per ogni clienti», afferma il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef.

Il presidio fisico rimane un elemento cardine del modello di business della Banca, che punta ad offrire alla clientela un servizio di consulenza professionale e su misura per le diverse esigenze finanziarie. Il team di Padova via Facciolati è composto da quattro collaboratrici e collaboratori, che mettono a disposizione della clientela la loro professionalità e competenze per affiancare i clienti privati ed aziendali. Il team è guidato da Gianni Magro, collaboratore con esperienza ventennale.«Volksbank continua a crescere in Veneto, in termini di filiali, collaboratori e clienti. La città di Padova è senza dubbio una piazza molto importante, poiché presenta un florido tessuto economico ed imprenditoriale. I nostri investimenti vanno quindi a supporto di questa zona, per essere vicini a tutti i clienti privati ed aziendali che si affidano a Volksbank perché cercano un partner finanziario affidabile e professionale. Il nostro obiettivo in futuro sarà quello di continuare a rimanere al fianco delle persone, sostenendo la crescita di questo territorio e della sua comunità», afferma Michele Bonesso, Direttore dell’Area Venezia-Padova di Volksbank. I servizi per i clienti privati spaziano dagli investimenti, ai mutui casa, fino ad arrivare all’ambito assicurativo. Le imprese possono richiedere un servizio di consulenza nell’ambito di finanziamenti, di assicurazioni o di espansione all’estero. La vicinanza al territorio della Banca è tangibile anche attraverso le sponsorizzazioni delle società sportive, tra le quali spicca la collaborazione con Pallavolo Padova.