Volksbank, anche nel 2022 utile netto e dividendo in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Volksbank ha approvato in data odierna gli schemi del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. I risultati del 2022 confermano la capacità di Volksbank di affrontare efficacemente la complessità del contesto e di creare stabilmente valore per tutti gli stakeholder, con un utile netto pari a 75,5 milioni.

Strategie

Le scelte strategiche perseguite hanno permesso a Volksbank di confermarsi come una delle banche più solide a livello nazionale, i cui punti di forza, oltre alla qualità del credito ed al supporto all’economia reale grazie all’erogazione di 1,5 miliardi di credito dedicato alle famiglie e imprese del territorio, sono costituite dal livello dei coefficienti patrimoniali, da una robusta liquidità e da un leverage contenuto.

Triennio

Il modello di business radicato e resiliente, con crescente diversificazione nelle fonti reddituali e la crescente flessibilità nella gestione dei costi operativi, oltre che la costante azione di riduzione dei crediti deteriorati conseguita nell’ultimo triennio, hanno ridotto ulteriormente il basso profilo di rischio della Banca. Il nuovo contesto, profondamente mutato, trova Volksbank preparata, grazie al posizionamento consolidato nel corso dell’ultimo triennio, grazie anche al rafforzamento dell’offerta di prodotti ed innovazione nel campo della personal finance, del risparmio gestito e dei prodotti assicurativi nonché grazie alla gestione efficace e proattiva del rischio di credito, sia mediante continuo innalzamento prudenziale dei livelli di copertura sia mediante specifiche azioni di rafforzamento dei processi di erogazione e monitoraggio dei rischi, consentendole di rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale del territorio.

Crescita

«I risultati del 2022 di Volksbank mostrano - evidenzia il Presidente Lukas Ladurner - ulteriori miglioramenti sia lato incremento dei ricavi caratteristici che contenimento dei costi e dei rischi, a riprova della coralità degli sforzi dei nostri collaboratori. Li ringrazio personalmente per la dimostrata professionalità e dedizione ai clienti, comprovate anche

dai riconoscimenti esterni ricevuti nell’anno. L’ulteriore crescita del risultato netto, raggiunto senza i contributi straordinari del 2021, consolida la capacità della Banca di generare una buona redditività per gli azionisti, e permette al Consiglio di

Amministrazione di proporre all’Assemblea dei soci il miglior dividendo di sempre, pari a 0,62 euro per azione».

Piano industriale

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2022, che completano il percorso - sottolinea il Direttore Generale Alberto Naef - disegnato nel Piano Industriale “Sustainable 2023”, superando ampiamente gli obiettivi prefissati. È un bilancio record a livello di margine d’intermediazione, commissioni nette (per la prima volta sopra i 100 milioni di euro), utile ante imposte (anch’esso per la prima volta superiore a 100 milioni di euro) ed utile netto. La Banca ha recuperato oggi organicamente livelli di solidità e redditività di eccellenza nel contesto bancario europeo, mostrando compattezza nell’operato e capacità di anticipare gli scenari. Le nostre priorità si spostano ora sulla gestione del contesto macroeconomico - che presenta sfide importanti - e sullo sviluppo ulteriore del business della Banca, attraverso crescita organica e nuove aperture di sportelli. Questi risultati ci consentono inoltre di rinforzare anche le nostre attività di supporto al territorio (che hanno raggiunto 216 milioni tra sponsorizzazioni, dividendi, bolli, fornitori locali, stipendi) e di motore per la transizione sostenibile, grazie ai circa 1,5 miliardi di euro di nuovi crediti per le famiglie e le imprese».