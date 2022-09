"Work4all", due giorni dedicati a domanda e offerta di lavoro con workshop e colloqui

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Montegrotto Terme @Work4All, l’evento dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sabato 8 e domenica 9 ottobre. L’amministrazione comunale intende agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle Terme e dei Colli euganei: tutti coloro che cercano lavoro avranno la possibilità di interagire direttamente con aziende e agenzie di somministrazione di lavoro al Palaberta in modo da conoscere la disponibilità di posizioni lavorative. Si potranno effettuare dei colloqui e saranno organizzate una serie di attività per orientarsi nel mondo del lavoro.

«Il Comune di Montegrotto - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - ha deciso di ripetere l’esperienza estremamente positiva che risale a prima della pandemia per fare in modo che chi non ha lavoro possa trovarlo e che le nostre attività, ricettive, turistiche, ma anche di altro tipo possano trovare il personale di cui hanno bisogno, con reciproca soddisfazione». La manifestazione, patrocinata dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Padova, si terrà presso il Palaberta, di Via Lachina a Montegrotto Terme. Parteciperanno con un loro stand hotel, agenzie per il lavoro, enti formazione, società del settore metalmeccanico di ingegneria applicata e servizi.

Per i candidati al mattino dalle 8.30 alle 9.30 ci sarà la presentazione delle aziende presente, dei loro iter di selezione e delle opportunità di lavoro. Nel corso della mattinata e del pomeriggio sarà poi possibile sostenere brevi colloqui con le aziende di interesse. «È importante - ricorda l’assessora al Sociale e vicesindaca di Montegrotto Terme - che tutti i candidati portino con loro un cv per massimizzale le possibilità che da questi incontri nascano davvero opportunità di lavoro». In programma ci sono anche workshop: sabato alle 10.30 sugli strumenti efficaci per cercare lavoro (a cura di UMANA) e domenica sempre alle 10.30 sul nuovo strumento di Politica Attiva GOL (a cura di Synthesis, ente accreditato dalla RegioneVeneto). Nel pomeriggio di entrambi i giorni ci sarà anche la possibilità di partecipare a EGO SERIOUS PLAY® a cura di Mattia Festa (a numero chiuso, per partecipare scrivere a staff@work4alLit).

Domenica alle 17 infine partecipazione dell’influencer Anna Penello che racconterà di come ha fatto di una passione un mestiere e di come si organizza la vita e il lavoro una influencer. In programma ci sono anche appuntamenti dedicati alle aziende: Jessica Traverso sabato 8 alle 14 parlerà di come favorire e valorizzare il cambio generazionale in azienda, mentre domenica 9, sempre alle 14 farà il punto sullo smart working come nuovo approccio al lavoro e al welfare aziendale.