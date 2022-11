100esimo anniversario della morte di Marcel Proust, la serata al Collegio Gregorianum

Il collegio universitario Gregorianum in occasione del centenario della morte dello scrittore francese Marcel Proust (18 novembre), promuove PROUST 100, una serata commemorativa per valorizzare l’anniversario dello scrittore francese a cui è dedicata la via in cui si trova il Collegio, sin dalla sua fondazione, nel 1963.

L’appuntamento è domani, venerdì 18 novembre (giorno dell’anniverario) alle ore 20.45, nell’aula magna “Luciano Merigliano” del collegio, in via Proust 10 a Padova, con una serata di letture di testi di Marcel Proust, intervallate da brani musicali. La serata inizierà con l’inaugurazione di una targa dedicata all’autore de La ricerca del tempo perduto. La targa sarà collocata in uno spazio vicino all’ingresso del collegio e riporterà una citazione della Recherche: «En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même» (In verità, ogni lettore è, quando legge, lettore di sé stesso).

Proust 100 è realizzato dal collegio Gregorianum in collaborazione con la professoressa Geneviève Marie Henrot Sostero e il dottorando Ludovico Monaci, del Dipartimento Studi Linguistici e Letterari (DSLL) dell’Università di Padova, e precede il convegno che si terrà dall’1 al 3 dicembre L’écriture du silence dans “à la recherche du temps perdu” de Marcel Proust che rientra nelle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova.

Alla serata partecipano: Yukari Mori, soprano, Xiaojie Meng, baritono, Alberto Schiffo, pianoforte. Collabora inoltre per la parte musicale il Conservatorio Pollini di Padova.

La serata ha il patrocinio di: Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, l’Associazione “Amici di Marcel Proust”, l’Alliance Française di Padova, l’Associazione “Kalétheia” – Padova e il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

Informazioni: https://lnx. gregorianum.it/proust-100/

