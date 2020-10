A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, un evento speciale per ricordare il grande scrittore per l’infanzia

«Al giorno d’oggi le donne volano nel cosmo, tale e quale come i signori maschi, e io non vedo perché la bambina Livia dovrebbe accontentarsi di una bambola (…)» scrive Rodari ne “La Freccia Azzurra” – e ancora, nel discorso pronunciato nel 1970 in occasione del conferimento del “Premio Andersen” – «La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo».

Senza distinzione di genere e fiaba, il bambino al centro

Centralità del bambino senza distinzione di genere e fiaba che si sostanzia in sapere e reale: queste le cifre del grande scrittore per l’infanzia. E allora non ci stupiscono le sue Atalanta, Sabina, Alice, Susanna, Enrica, Livia o Filomena tutte protagoniste “vere” delle storie. Più di mezzo secolo fa Rodari, vincitore del premio “Hans Christian Andersen” (il «Nobel» della letteratura per l’infanzia), rende le sue protagoniste normalmente straordinarie e anticonformiste: non personaggi, ma persone, non comprimarie, ma prime attrici.

Rassegna dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Kids University, manifestazione dell’Ateneo patavino dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, dedica allo scrittore, in occasione del centenario della nascita (23 ottobre 1920) , un evento speciale dal titolo “Kids University Padova – Edizione Gianni Rodari” che si terrà in modalità online (https://www.youtube.com/ watch?v=vY25YFLwQ7U&feature= youtu.be) sabato 24 ottobre con inizio alle ore 16.

Programma

Dopo i saluti di Annalisa Oboe, Prorettrice alle Relazioni sociali, culturali e di genere dell’Università di Padova, interverranno la scrittrice Marzia Camarda che analizzerà, attraverso la lettura di brani, la sorprendente modernità e la particolare sensibilità di Rodari verso i personaggi femminili, Giuseppe Zago, docente in Ateneo di Storia della pedagogia e dell’educazione, che illustrerà il contributo rodariano al sistema scolastico in un contesto storico, artistico e culturale particolare, e Marnie Campagnaro, docente all’Università patavina di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, che spiegherà la fluidità con cui si muove l’autore tra fantasia e realtà.

Gianni Rodari

Gianni Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980) è stato il più celebre scrittore italiano per l’infanzia del XX secolo. Poeta, giornalista e pedagogista, nel 1970 ha ricevuto il premio Hans Christian Andersen. Nel 1973 pubblica “Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, pilastro teorico del modo di inventare trame. Autore di decine di pubblicazioni, è stato capace di tessere infiniti dialoghi tra le arti: fra parola e musica (“Ci vuole un fiore” Rodari-Bacalov-Endrigo) o tra testo e grafica (“Filastrocche in cielo e in terra” Gianni Rodari – Bruno Munari).

Kids University Padova

L’evento dedicato all’autore è inserito nella Kids University Padova, manifestazione dell’Ateneo patavino nata nel 2016 e dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Giunta alla sua quinta edizione vuole coinvolgere scuole, famiglie e istituzioni con laboratori e lezioni. Kids University mira a insegnare le scienze ai bambini, promuovendo un intrigante percorso nei luoghi del sapere, far vivere loro l’esperienza di entrare nelle aule universitarie e creare curiosità verso il mondo della ricerca.

Per informazioni:

https://www. kidsuniversitypadova.it/

https://www.kidsuniversitypadova.it/gianni-rodari-edition/

Link alla diretta streaming:

https://www.youtube.com/watch? v=vY25YFLwQ7U&feature=youtu.be