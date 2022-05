Il 2 giugno 1946 ebbe luogo il grande referendum popolare, con il quale l'Italia scelse di diventare una Repubblica.

Nel 76° Anniversario, la Prefettura di Padova e il Comune di Padova organizzano la consueta cerimonia istituzionale.

Programma

In piazza dei Signori

ore 9.30

Rassegna e onori ai reparti schierati;

alzabandiera;

interventi delle Autorità.

ore 10.30 Il Prefetto Raffaele Grassi consegna le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e le medaglie d’onore ex Internati.

Accompagnamento musicale a cura della Fanfara dei Bersaglieri in congedo, sezione Achille Formis di Padova.

Cortile di Palazzo Moroni

ore 17.30 Concerto dell’orchestra giovanile del Conservatorio C. Pollini di Padova “I Polli(c)ni”.

Evento collegato

Giovedì 2 giugno alle ore 9.30

“Risorgere, Pedalare, Risorgere”, pedalata organizzata dall’Associazione Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per scoprire luoghi, fatti e memorie del Risorgimento e dell'Unità d'Italia in città.

Partenza dalla Colonna Massimiliana nei pressi del liceo Marchesi in viale Codalunga e arrivo di fronte a Palazzo Moroni alle ore 12:00.

Conduce Roberto Bettella accompagnato dagli attori Nicoletta Babetto e da Michele Silvestrin.

La partecipazione è gratuita.



L'iniziativa rientra nella Padova invisibile 2022, evento inserito nel calendario della rassegna "Città delle idee" del Comune di Padova.

Riferimenti

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205232 - 8205095 - 8205557

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00

Email relazioni.esterne@comune.padova.it