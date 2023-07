"2071", mostra-spettacolo itinerante all'Orto botanico

Domenica 3 settembre l'Orto botanico ospita 2071, una produzione LAC Lugano Arte e Cultura: il testo di Duncan Macmillan, pluripremiato drammaturgo, e Chris Rapley, scienziato del clima, prende forma in una visita guidata al pianeta Terra attraverso una mostra-spettacolo itinerante che combina storytelling e fotografia d'autore, ideata e diretta da Angela Ruozzi.

Il testo, tradotto da Giulia Lombezzi, lancia l’allarme sul cambiamento climatico e ripercorre la storia del surriscaldamento globale, dalla sua scoperta alla sua attestazione scientifica, per mettere in evidenza le strategie di mitigazione e i progetti di contrasto da divulgare come nuovo paradigma di felicità sostenibile. Accompagnato da Graziano Sirressi nei panni della guida museale-scienziato, il pubblico si muove in spazi popolati da raccolte di immagini e installazioni che pongono l’accento sul rapporto tra l’essere umano e il suo habitat nel passato, nel presente e nel futuro. Le immagini esposte sono gentilmente concesse da Nature Photographer of the Year e da The Environmental Photographer of the Year, concorsi internazionali che ogni anno selezionano i migliori scatti di fotografia naturalistica da tutto il mondo. Le installazioni e la creazione degli ambienti narrativi sono a cura di Eleonora De Leo.

Il biglietto (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'evento è itinerante e prevede tre turni, ciascuno della durata di circa un'ora: 10.30, 15, 17. Poiché si tiene interamente all'aperto, è consigliabile munirsi di repellente antizanzare.

Acquista il biglietto: https://bit.ly/2071-LAC.

Foto di LAC Lugano Arte e Cultura