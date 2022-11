Giancarlo Brocci racconta 25 anni di Eroica "Bartali, i ciclismo storico, un evento da record"

Giancarlo Brocci racconta 25 anni di Eroica

Giovedì 24 novembre, ore 21

Eroica Caffè Padova

L’Eroica ha compiuto 25 anni e Eroica Caffè Padova dedica una serata al suo fondatore, Giancarlo Brocci.

Giovedì 24 novembre, alle 21, si parlerà di ciclismo, di sport, di Bartali, di come Eroica, in 25 anni, abbia riportato al centro la bellezza della fatica e il mito delle due ruote, quello che riuniva l’Italia a bordo strada. E’ passato poco più di un mese dalla venticinquesima edizione de L’Eroica, che ha portato oltre 8.000 ciclisti tra le colline del Chianti, quasi metà provenienti dall’estero.

Un rito che si ripete da 25 anni e che ha reso Gaiole un luogo simbolo del ciclismo internazionale e un forte riferimento culturale. Niente classifiche, niente agonismo, ma solo fatica, quella bella, e il gusto di vivere un atmosfera unica, alimentata dalla condivisione di una passione. E’ questa la ricetta del successo che ha portato L’Eroica 2022 a superare il record d’iscritti.

Dice Brocci: «L’Eroica nasce da due grandi atti d’amore. Il primo nei confronti di un territorio meraviglioso che rischiava di essere venduto o, peggio, svenduto. Erano luoghi che si stavano spopolando, la gente si spostava verso la città e il rischio era di diventare una “brutta periferia”, fatta di asfalto, capannoni o terze case di chissà quali turisti. Ho cercato di individuare il modo migliore per far rimanere questo territorio così come lo avevo conosciuto da ragazzo, quindi anche con le sue strade bianche. E’ così che ho pensato alla bicicletta come mezzo per salvare questo territorio dalla deriva globalizzante. Il secondo atto d’amore è stato nei confronti del grande ciclismo, quel ciclismo di cui si continuava ancora a parlare e per cui nutrivo una passione profonda trasmessa dalle generazioni precedenti.

E’ il ciclismo che ha scritto la storia d’Italia, che andava in prima pagina dei giornali generalisti.

Anche di questo ciclismo si stava perdendo l’identità, la radice autentica, perché lo sport (non solo il ciclismo) stava diventando, ed è diventato, prima di tutto produzione di spettacolo, business, diritti televisivi».

L’ingresso è gratuito, ma è consigliabile la prenotazione contattando il locale al numero +39 049 830 7390 ecpadova@eroica.cc

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova/

https://eroica.cc/it/padova

Foto articolo da comunicato stampa