25 aprile, liberazione nazionale: gli eventi a Cadoneghe

Cadoneghe riscopre la propria storia più recente in occasione del 25 aprile. Lo farà con tre eventi, dedicati ad altrettanti libri che parlano degli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza in chiave locale e con una mostra di cimeli bellici che si affiancheranno alla cerimonia istituzionale di lunedì, nel corso della quale, il sindaco Marco Schiesaro conferirà la cittadinanza a un “nuovo italiano”.

Gli appuntamenti

Tre le presentazioni dei libri. La prima, il 22 aprile, alle 21, nella sala Italo Calvino della Biblioteca civica riguarderà il volume “Sarò forte: Antonio Ferrarese, vita, lettere e memorie dai lager tedeschi”. Un testo scritto dal cadoneghese Giovanni Ferrarese, che ha raccolto lettere, scritti e discorsi del padre Antonio Ferrarese, detto Toni, raccontando le figura, dalla carriera militare iniziata in Liguria al tragico epilogo dell’8 settembre, con la prigionia nei campi di concentramento.

Sempre in sala Calvino, sabato 23 aprile, alle 15,30, verrà presentato dalla sezione Anpi di Cadoneghe il libro “La picca di via Santa Lucia”, dedicato a “tre eroi sconosciuti della Resistenza”: Flavio Busonera, medico e pediatra di origine sarda, Vittorio Antonelli, comandante dei Vigili del fuoco di Padova e Antonio Cherubini, direttore della casa di riposo cittadina che, nei mesi della guerra civile si schierarono contro il totalitarismo fascista. Il titolo del libro, di Enzo Zatta e Giancarlo Feriotti, studiosi della resistenza veneta, si rifà all’impiccagione avvenuta in via Santa Lucia il 17 agosto 1944, in cui venne ucciso Busonera. L’evento è a cura di Anpi Cadoneghe.

Lunedì 2 maggio, alle 21, evento all’auditorium Ramin, per la presentazione della riedizione del libro “La guerra dei disarmati – Diario di un ufficiale italiano: 8 settembre 1943 - 8 maggio 1945”, pagine in cui l’ex sindaco di Cadoneghe Albino Bellon, recentemente scomparso, racconta la sua prigionia nei campi di concentramento di Leopoli e di Wetzendorf. Seguirà l’intervento del coro musicale “Canta che ti passa”. con intervento musicale del coro “Canta che ti passa”.

La cerimonia istituzionale e la mostra. Il 25 aprile si celebrerà, a Cadoneghe con un evento istituzionale, a partire dalle ore 9.45 in piazza Insurrezione, davanti al Municipio, che vedrà la partecipazione del sindaco Marco Schiesaro e delle associazioni combattentistiche e d’armi. Sarà presente l’orchestra Brenta e il coro del Cai di Padova. Seguirà la Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonino di Mejaniga. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà nella sala consiliare. Sempre il 25 aprile, per tutta la giornata, sarà allestita negli spazi della Biblioteca Civica la mostra didattica, organizzata dall’associazione Nazionale Combattenti e Reduci in collaborazione e con l’allestimento dell’associazione “La Gavetta”.

«Il 25 aprile è una delle feste civili della nostra Repubblica – commenta il sindaco Marco Schiesaro -. È una festa di tutti, nonostante in passato ci sia stato il tentativo da parte di una precisa parte politica di appropriarsene indebitamente. Per questo celebreremo la nostra storia recente, ricordando i protagonisti del nostro territorio. È una festa di tutti i cittadini italiani, per questo sarà un gesto importante e non solo simbolico, conferire, proprio in questa data, la cittadinanza a una persona residente a Cadoneghe che ha compiuto un percorso di integrazione. Contro ogni divisione, anche quelle che, strumentalmente, sfruttano tragici avvenimenti recenti, chiedo ai cittadini di presentarsi in piazza con l’unica bandiera che rappresenta tutti: il tricolore italiano».

