Il 26 novembre torna il Black Friday Padova

Venerdì 26 novembre dalle 18 alle 21 torna a Padova la grande notte degli sconti. Per tre ore oltre 300 tra negozi, ristoranti e bar del centro storico metteranno a disposizione un numero limitato di articoli e servizi a prezzi stracciati.

Tutti i negozi aderenti e gli articoli in super sconto saranno visibili a partire dal 20 novembre sul sito ufficiale blackfridaypadova.it per poter consentire ai consumatori di scegliere le occasioni migliori e programmare il proprio tour per arrivare primi nella corsa all’affare dell’anno!

Il via allo shopping sarà preceduto alle 17.30 dall’accensione del meraviglioso albero di Natale davanti a Palazzo Moroni, primo atto delle iniziative per il Natale a Padova. L’accensione sarà seguita dall’esibizione del coro gospel Casanova Venice Ensemble che intratterrà il pubblico a suon di note soul e spiritual.

I negozi aderenti saranno facilmente individuabili perché esporranno all’ingresso le vetrofanie con il logo e i colori del Black Friday. Nelle vetrine saranno sistemati i prodotti scontati, contrassegnati da una sgargiante targhetta gialla. Abbigliamento, accessori, calzature, salute, casa e tempo libero, hi-tech: ogni tipo di articolo sarà a disposizione degli amanti dello shopping che sapranno organizzarsi e arrivare per primi. Nella serata del 26 novembre, inoltre, i ristoranti e i locali del centro proporranno iniziative, piatti e drink a tema.

Tre ore di tempo, sconti vertiginosi ma solo su un numero limitato di capi. E’ la formula ormai consolidata del Black Friday Padova, organizzato grazie al supporto di Ascom, Amministrazione Comunale, Confesercenti e Appe. Giunto alla sua ottava edizione, nel 2019 l’evento ha coinvolto oltre 150mila consumatori e fatto registrare un giro d’affari di oltre cinque milioni di euro.