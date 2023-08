“I 3 dell’operazione drago” compie 50 anni e torna al The Space Cinema

Nell’ambito dell’iniziativa “Back On The Big Screen” di The Space Cinema, dal 14 al 16 agosto torna sul grande schermo “I 3 dell’Operazione Drago”, il capolavoro cinematografico interpretato dal mito del Kung-fu Bruce Lee.

Il film del 1973, che quest’anno quindi compie 50 anni, arriva nei multisala del circuito in occasione dei 100 anni di Warner Bros. in una versione restaurata in 4K.

Gli spettatori avranno così la possibilità di rivedere o scoprire per la prima volta il talento di Bruce Lee, una leggenda intramontabile e un punto di riferimento per tutti i film sulle arti marziali. Grazie all’iniziativa del circuito “Back On The Big Screen”, infatti, gli spettatori possono ammirare al cinema cult movie e classici senza tempo, che magari hanno visto finora solo in videocassetta o in dvd.

Ne “I 3 dell’Operazione Drago” - in cui le coreografie dei combattimenti fondono tecniche di karate, judo, tae-kwon-do, tai-chi chuan e haikido - Lee viene ingaggiato dai servizi segreti per smascherare un traffico di stupefacenti che ha come copertura un’accademia di arti marziali. Infiltrandosi sotto falso nome, parteciperà al brutale torneo di arti marziali di Han.

È possibile assicurarsi il proprio posto in sala per “I 3 dell’Operazione Drago” visitando il sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/back-on-the-big-screen

