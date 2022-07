30per10, arte ceramica contemporanea, la mostra alle Scuderie di Palazzo Moroni

Inaugurazione: venerdì 8 luglio ore 19

Dal 9 luglio al 28 agosto 2022 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra collettiva tematica 30per10, arte ceramica contemporanea, che omaggia i cicli affrescati del XIV secolo di Padova, inseriti nel 2021 nella Word Heritage List dell’UNESCO.

Ideate e curate dall'artista Mara Ruzza, le rassegne di arte della ceramica promuovono da oltre un decennio l'alta ricerca scultorea nazionale e internazionale. Per questa sesta edizione, in collaborazione con Associazione Adama, la mostra svilupperà un percorso espositivo dove il linguaggio tridimensionale attuale interpreta la rivoluzione giottesca nell'affresco del Trecento, in una logica che vede, come nell'antichità, la circolarità tra cielo e terra, divino e umano, spirito e materia, tempo eterno e tempo presente.

Si tratta di un inedito progetto per cui gli artisti hanno ideato e realizzato opere ad hoc interpretando l'antico in chiave contemporanea con suggestioni ricavate dalla spiritualità e dalle emozioni, dalle forme e dai colori, dalle simbologie, dalla filosofia, scienza e alchimia degli affreschi in riferimento ai luoghi della Padova Urbs picta. Un dialogo con i grandi maestri dell'antichità, che unisce passato e presente, sviluppa connessioni sinergiche e risonanze estetiche tra linguaggi e tempi apparentemente distanti tra loro, aprendo ad una nuova modalità di riflessione e di ricerca dei significati (Mara Ruzza).

L'esposizione vede una partecipazione di artisti da diverse regioni d'Italia: Annalia Amedeo, Sandra Baruzzi, Tonina Cecchetti, Carla Collesei, Lara De Sio, Evandro Gabrieli, Clara Garesio, HANA (Denis Imberti, Stefano Tasca, Alex Panozzo), Mirko Marcolin, Michela Minotti, Fiorenza Pancino, Brenno Pesci, Giuseppe Pirozzi, Gabriella Sacchi, Vittore Tasca, Antonio Taschini e dei padovani Bianca Susy Piva, Elia Ravenna, Mara Ruzza.

Informazioni

Ingresso libero

orari: dal martedì alla domenica 09.30-12.30 / 16-19

Chiuso: tutti i lunedì non festivi

Assessorato alla Cultura

Mostre e manifestazioni

paganinl@comune.padova.it

Tel. 049 8295611-5623

Info web

https://ceramica-contemporanea-padova.blogspot.com

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/30per10-arte-ceramica-contemporanea