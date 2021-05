Inaugurazione dell'opera d'arte "35 metri di street art a Este. Sostenibilità. Rigenerazione. Condivisione"

L’azienda KOMATSU Italia Manufacturing S.p.a in collaborazione con l'associazione culturale ALIdARTE, con il Patrocinio del Comune di Este, il 22 maggio 2021 alle ore 18, inaugura la grande opera murale realizzata dall’artista Luca Vallese, in arte Zentequerente. Una grande opera di street art per la nostra città: Este. Komatsu Italia Manufacturing SpA, Associazione culturale ALIdARTE: due realtà a favore della cultura e della valorizzazione del proprio territorio. Komatsu LTD, celebra il suo centenario e l’affiliata di Este lo onora proponendo un progetto artistico che esprime i valori dell'Azienda, la sua storia e il suo legame con la città. Si tratta di una realtà industriale che si identifica con il territorio ed entra in sinergia con la comunità.

Un muro che nasce da una forte volontà di portare la Street Art a Este. Komatsu celebra infatti un traguardo importante con un'opera murale simbolica, che non ha solo un grande impatto visivo a favore della riqualificazione urbana, ma si fa portavoce di un importante messaggio rivolto alla sostenibilità ambientale in quanto realizzato con colori anti-smog.

L’associazione culturale ALIdarte per celebrare l’anniversario dell’azienda e inaugurare l’opera murale organizzerà una performance artistica, con l’obiettivo di trasmettere, attraverso il linguaggio dell’arte, un messaggio di speranza facendo ritrovare, nelle persone presenti, la voglia di condivisione delle emozioni, delle relazioni umane che per troppo tempo sono venute meno da un forzato isolamento. Komatsu, attraverso questo muro, allarga le braccia verso la propria città, mostrandosi come una realtà che offre opportunità di sviluppo ed opportunità educative, partendo sempre dalla propria filosofia che pone al centro il rispetto per i propri dipendenti, per l’ambiente e la sicurezza a favore di una crescita responsabile e condivisa.

35 METRI DI STREET ART A ESTE. Sostenibilità. Rigenerazione. Condivisione.

INAUGURAZIONE sabato 22 MAGGIO 2021 ore 18 presso l’azienda Komatsu – Via Principe Amedeo

L’invito all’inaugurazione verrà gestita con prenotazione obbligatoria e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid seguendo i protocolli sanitari.

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Associazione Culturale ALIdARTE dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20. Mobile: + 39 338 3184501.

