“5, il numero preferito da Cecilia Gallerani, la dama con l’ermellino”, la mostra alla Sala Turi Fedele Este

A cinquecentocinquanta anni dalla nascita di Cecilia Gallerani, ho voluto organizzare per conto dell’Educandato Statale San Benedetto di Montagnana, un avvenimento che celebrasse nel corso del 2023, una delle immagini iconiche dell’arte “La Dama con l’ermellino”, attraverso una collettiva dove a caratterizzare la mostra il numero 5, il numero “preferito” da Cecilia. Ma perché il 5.

Perché gli artisti chiamati per questa mostra sono 5: il modenese Stefano Fioresi, la veronese Mara Isolani, il lucchese Marco Saviozzi, e i padovani Alessandro Rinaldi e Davide Gemmo. Perché la data dell’inaugurazione è il 5 di agosto, perché si celebra i 550 anni dalla nascita di Cecilia Gallerani, perché le opere realizzate dai ragazzi dell’Educandato Statale San Benedetto guidati dallo docente Valentina Borin, ha supporto delle opere degli artisti, hanno tutte il formato di 50x50, in poche parole perché ha prevalere in questa collettiva è il numero 5. Nel mondo dell’arte, sono molteplici le immagini diventate iconiche, dalla Gioconda di Leonardo, agli angeli della Madonna Sistina di Raffaello a Marilyn Monroe di Andy Worhol solo per citarne alcune.

Tra le immagini più eclatanti vi è anche “La Dama con l’ermellino” di Leonardo, immagine riprodotta da tutti gli attori di questa particolare mostra.

Lo sguardo di Cecilia Gallerani (la dama con l’ermellino di Leonardo) nel corso della storia ha sedotto non solo Ludovico il Moro, dal quale ha avuto anche un figlio, ma intere generazioni e l’arte tutta nel suo insieme

Le opere che formano questa mostra (tutte inedite per quanto concerne il soggetto di Cecilia Gallerani) dei 5 artisti, dal prossimo 5 agosto fino al 13 dello stesso mese, saranno esposte nella Sala Tuti Fedele di Este, in Piazza Trento e, sono un assaggio dell’opera pittorica degli artisti, ma sintetizzano in maniera chiara il modo di essere di Fioresi, Isolani, Saviozzi, Rinaldi e Gemmo, per una mostra, certamente non banale né scontata, ma sicuramente imprevedibile.

Imprevedibile perché saranno i visitatori co - protagonisti di quest’appuntamento, dando vita ad una vera agorà.

Infatti chi vorrà, si potrà esibire creando una propria interpretazione di Cecilia. Nel piano superiore della sala espositiva, sarà allestito un vero studio pittorico, per dare spazio a tutti coloro che vorranno cimentarsi nel dipingere la Dama con l’ermellino e chissà scoprire nuovi talenti.

Concludo questa sintetica presentazione, ringraziando non solo nella forma ma soprattutto nella sostanza, il Comune Este, il quale da subito ha creduto in questo progetto, dandone il Patrocinio, ed ospitando una mostra ricca quanto coraggiosa, farcita dalle doti degli artisti, ed arricchita con gli elaborati, tutti rigorosamente 50X50 dei ragazzi dell’Educandato Statale San Benedetto di Montagnana, scuola con bel oltre 200 anni di storia, ma da sempre contemporanea ed innovativa nel mondo educativo nazionale.

Andrea Malaman

In breve

“5, il numero preferito da Cecilia Gallerani, la dama con l’ermellino”. Dal 5 al 13 agosto 2023

Sala Turi Fedele Este (PD)

nell’ex Chiesetta dell’Annunziata - sala Turi Fedele, Piazza Trento a Este (PD)

Collettiva formata dagli artisti:

Stefano Fioresi Mara Isolani Marco Saviozzi Alessandro Rinaldi Davide Gemmo

Ed elaborazioni da parte dei ragazzi Della scuola Secondaria di Primo Grado Dell’Educandato Statale “San Benedetto” Di Montagnana (PD).

Orari

Vernissage sabato 5 agosto alle ore 18.30.

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 21.30 Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.30

Per Informazioni

Educandato Statale San Benedetto 0429/804033

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/1583557