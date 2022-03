8 marzo “diffuso” all’Università: tutti gli incontri e le iniziative proposte a Padova

In occasione della Giornata internazionale della donna l’Università di Padova propone fino all’11 marzo delle occasioni di riflessione e dibattito aperto alla cittadinanza sulla parità di genere e la mobilitazione globale dei movimenti delle donne contro la violenza e i diritti violati.

Iniziato martedì 1 marzo con l’incontro dal titolo “Parità di genere non ha sinonimi. Disuguaglianze nell'università neoliberale” organizzato dal Centro di Ateneo Elena Cornaro in cui sono intervenuti Virginia Magnaghi e Giovanni Tonolo della Scuola Normale Superiore di Pisa e dell'European University Institute di Firenze coordinati da Paola Mannucci e Annalisa Oboe, l’8 marzo diffuso dell’Università di Padova è continuato domenica 6 marzo con la corsa-camminata per sostenere la ricerca sul cancro dal titolo “Just The Woman I Am” manifestazione nata per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Da oggi 7 e fino a giovedì 10 marzo il Dipartimento di Psicologia generale, il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione e il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata dell'Università di Padova organizzano lezioni online sul tema della parità di genere e delle pari opportunità. Al link https://ilbolive.unipd.it/it/ event/otto-marzo-lezioni- aperte è possibile assistere agli incontri di Caterina Suitner, Irene Leo, Anne Maass, Marina Miscioscia, Erika Borella, Nicola Cellini, Ines Testoni, Chiara Meneghetti, Maria Rosaria Cadinu, Angelica Moè e Judit Gervain su genere e linguaggio, sviluppo dell’identità, similarità e varietà di genere, stereotipi e pregiudizi legati all’avanzare dell’età, condizione della donna in Afghanistan, materie maschili o femminili ed effetti degli stereotipi sulla prestazione scolastica.

Domani, martedì 8 marzo, doppio appuntamento gratuito per le donne a Palazzo del Bo e all’Orto Botanico. Con il primo dal titolo “Tracce femminili a Palazzo Bo” l'Università di Padova propone un tour tematico dedicato alle presenze femminili sulle tracce di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata (https://ilbolive.unipd.it/it/ event/tracce-femminili- palazzo-bo-2022). La visita è rivolta alla cittadinanza e al personale dell'Ateneo e si svolge esclusivamente su prenotazione. Per l'occasione sarà possibile prendere visione dell'originale del verbale di laurea di Elena, datato 25 giugno 1678, grazie alla collaborazione dell’Archivio generale di Ateneo. Nel secondo appuntamento, sempre di martedì 8 marzo, l'Orto botanico dell’Università di Padova offre alle donne l'ingresso gratuito (https://www.ortobotanicopd. it/it/8-marzo-allorto-botanico ): in questa giornata speciale sono disponibili visite guidate tenute dalle guide naturalistiche dell’Orto botanico. È un modo per scoprire più da vicino l’incredibile varietà e adattabilità delle piante, attraverso gli spazi dell’Orto antico e del Giardino della biodiversità.

Mercoledì 9 marzo alle ore 16 in Archivio Antico di Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova verrà presentato – dalla rettrice Daniela Mapelli, dalla delegata alle Politiche per le pari opportunità Gaya Spolverato e dal prorettore con delega al Benessere e allo sport Antonio Paoli – il “Piano di uguaglianza di genere dell'Università di Padova 2022-2024”. La definizione degli obiettivi e delle azioni del nuovo Gender Equality Plan 2022-24 (GEP) dell’Università di Padova segue nell’articolazione le cinque aree prioritarie di intervento identificate dalla Commissione Europea: l’equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione, l’equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali, l’uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni fondate sul genere e sull’orientamento sessuale. Nel nuovo piano triennale particolare attenzione è stata posta alla conciliazione tra l’attività lavorativa, attività di cura e vita privata, con azioni volte al sostegno alla genitorialità e all’accudimento di familiari e allo sviluppo del welfare aziendale. Fondamentale poi la diffusione e consolidamento di una cultura della parità e delle pari opportunità contro gli stereotipi e le discriminazioni, da promuovere anche attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione, con e per il territorio. Prosegue, poi, l'impegno per una più omogenea distribuzione di genere di studentesse e studenti nelle diverse aree disciplinari, e per incrementare la rappresentanza femminile ai vertici delle carriere accademiche e negli organi decisionali.

Infine venerdì11 marzo si terrà il convegno, giunto alla X edizione, “Endocrinologia per la festa della donna” organizzato dalla UOC Endocrinologia dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dedicato alla complessa diagnosi di malattie rare endocrine nell’ambito di patologie molto comuni nella popolazione femminile (https://ilbolive.unipd.it/it/ event/endocrinologia-festa- donna-x-edizione).

