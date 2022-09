80 Voglia, musica e ospiti al Centro ippico di Abano Terme

Prezzo non disponibile

Sabato 10 settembre, si accenderanno le luci sull' 80 Voglia di Abano, un evento unico nel suo genere! Con il patrocinio del Comune di Abano Terme e organizzato da AMC Eventi e Comunicazione e Dancing Pom Pon, coadiuvati da una serie di sponsor e imprenditori della zona che hanno voluto fortemente fare questo regalo ad Abano e a tutti gli appassionati della musica Anni 80.

I veri protagonisti del fenomeno Italo disco saliranno sul palco allestito al Centro Ippico di Abano Terme per un evento all'insegna di un tempo memorabile. Per l’occasione saranno allestiti anche dei food truck e drink point che saranno operativi dalle ore 19.

Si esibiranno dal vivo:

Gazebo, Ivana Spagna, Tracy Spencer, Den Harrow, Jo Squillo, Johnson Righeira E Sabrina Salerno

L'appuntamento è per le ore 20 con DJ Gaddamix che aprirà le danze; la serata sarà presentata dalla splendida Jo Squillo e Marco Cappello con la partecipazione della band Evolution 80 che accompagnerà gli artisti per un vero e proprio live per riproporre i fasti del “Festivalbar”.

Sabato 10 settembre , 80 Voglia di Abano, Centro ippico di Abano Terme (PD).

L’evento, ad ingresso gratuito, sta riscuotendo un notevole riscontro da parte del pubblico e non solo, in quanto ci sono pervenute richieste da tutto il territoriale nazionale e anche dall’estero tra cui è stata accreditata una Radio Tv danese che intervisterà gli ospiti in questa occasione unica.

Media partner: Radio Company e Radio80

