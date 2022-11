“80 voglia party” Vol.16 – GalacticaEdition a Galliera Veneta

Dopo tre anni di pausa forzata, riapre la Discoteca PomPon di Galliera Veneta con uno degli eventi che ha caratterizzato la recente storia del noto locale dell’Alta padovana.

Sabato 26 novembre 2022 torna infatti la tanto attesa serata “80 voglia party” Vol.16 – GalacticaEdition. Una serata dedicata come sempre alla grande musica degli Anni 80, decennio definito dagli esperti del settore come il più ballato della storia della musica e che ha caratterizzato la nascita dell’ItaloDisco esportato poi con successo in tutta Europa e non solo.

L’inizio della serata è previsto alle ore 22.30 nella consueta location del DANCING POM PON di Galleria Veneta, sul palco a presentare la kermesse ci sarà Marco Cappello accompagnato dalla musica di DJ Gaddamix, nomi ormai consolidati del format di 80 Voglia.

Come in tutti gli eventi del format citato, saranno presenti due ospiti Live di altissimo profilo che hanno caratterizzato la storia della musica nel panorama internazionale. Saliranno sul palco del Pom Pon i ROCKETS – pioneri del genere musicale electric-pop, band che ha esordito nella metà degli Anni ‘70 fino ad arrivare agli Anni ‘80 ottenendo un grande successo a livello continentale. Di loro ricordiamo i grandi successi "Electric Delight", "Galactica" e "On the road again".

Il secondo ospite della serata sarà P.LION, che nel 1983 esordì con "Happy Children", un pezzo che ebbe un successo internazionale e che tutt’ora viene definito un icona della musica Anni 80 seguito poi dalla Hit "Dream" e molti altri successi.

Radio Wellness sarà media partner dell'evento.

Le prevendite sono acquistabili in questi giorni, maggiori informazioni nelle pagine Facebook ufficiali di 80 Voglia e della Discoteca Pom Pon.

Costo della prevendita 15 euro comprensivo di consumazione.

Costo in serata 18 euro comprensivo di consumazione (con ingresso consentito dopo le ore 00.30)

