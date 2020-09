"80 Voglia summer party" a Cittadella

L’estate ancora non è finita, almeno dal punto di vista meteo e il tour di “80 Voglia Summer Party” si concede un ultimo imperdibile appuntamento col quale chiudere in bellezza la stagione.

Sabato 26 Settembre, in Piazza Pierobon a Cittadella (PD) la più bella musica del decennio 80 sarà protagonista di una serata maiuscola con alla consolle, le magie sonore di DJ Gaddamix, la sempre pregevole presentazione di Marco Cappello, la coinvolgente energia della band Evolution 80, nonché eccezionali ospiti live:

Johnson Righeira, vero e proprio fenomeno discografico del 1983, all’epoca erano un duo i Righeira, con il brano d’esordio “Vamos a la playa”, conseguirono un successo strepitoso che oltrepassò i confini italici. Seguirono, a consolidare il loro periodo d’oro, brani come “No tengo dinero”, “L’estate sta finendo”, “Innamoratissimo” e altre numerose hit.

Inoltre, una sorpresa speciale: l’icona maschile dell’Italo Disco, Den Harrow, acclamato in ogni angolo d’Europa, con “Mad desire”, “Bad boy”, “Future brain”, “Catch the fox” e tanti altri

“80 Voglia Summer Party” vi attende Sabato 26 Settembre in Piazza Pierobon a Cittadella (PD) a partire dalle ore 20 fino alle ore 01.

Dalle ore 19 sarà disponibile il Drink & food point.

Evento patrocinato dal Comune di Cittadella.

