"80 Voglia summer party" a Cittadella

Torna il tour di "80 Voglia Summer Party” con il primo appuntamento stagionale in Piazza Pierobon a Cittadella, per la nona edizione dell'evento nella splendida città murata dell'Alta Padovana diventato ormai tappa fissa della kermesse musicale.

Dopo due anni di pandemia, dove abbiamo comunque svolto la manifestazione rispettando le restrizioni, Sabato 30 Luglio 2022, trasformeremo Piazza Pierobon a Cittadella (PD) in una dance floor, all'insegna della più bella musica del decennio 80 con alla consolle il mitico DJ Gaddamix, la sempre pregevole presentazione di Marco Cappello, la coinvolgente energia della band Evolution 80,

nonchè un eccezionale ospite live:

TONY ESPOSITO , con le indimenticabili Hits "Kalimba de Luna, "Pagaia" e "Sinuè" e molte altre è stato un assoluto protagonista nella musica italiana degli Anni 80, vantando innumerevoli collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Lucio Dalla, De Gregori ma soprattutto con l'intramontabile Pino Daniele, che sarà omaggiato da Tony Esposito a Cittadella con la splendida "Yes i know my way".

"80 Voglia Summer Party" vi attende sabato 30 luglio in Piazza Pierobon a Cittadella (PD) a partire dalle ore 20 fino alle ore 01.

Dalle ore 19 sarà disponibile il Drink & food point.

Evento supportato e patrocinato dal Comune di Cittadella.

Una produzione AMC Eventi e comunicazione S.r.l. e Dancing Pom Pon.

Info web