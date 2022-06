800 anni dell'università di Padova: musica con dj set di Frankie hi-nrg mc all'ex caserma Piave

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua fondazione, l’Ateneo propone mercoledì 29 giugno alle ore 21.30 alla Ex Caserma Piave, Riviera Paleocapa 18 a Padova, una serata di musica con dj set di Frankie hi-nrg mc.

Frankie hi-nrg mc

Il rapper e produttore discografico torinese interpreta il tema della libertà con una performance ideata appositamente per l’ottocentenario. Un appuntamento speciale in cui lo spazio storico dell’ex caserma Piave viene riaperto al pubblico e illuminato da uno spettacolo di musica e video mapping che, grazie ad animazioni, giochi di luce e suoni, darà vita a uno show dal forte impatto visivo ed emotivo.

La caserma è al centro del progetto Piave Futura, una riqualificazione urbanistica che la trasformerà in un campus universitario, il nuovo polo delle scienze sociali. Saranno 51mila i metri quadri a disposizione dell’Ateneo ma anche della cittadinanza, che potrà godere di ampi spazi verdi a libero accesso.

L’inizio della serata è previsto alle 21.30 con ingresso a partire dalle 21.

Per partecipare è richiesto l’acquisto del biglietto. costo del biglietto: 5 euro.

Info web

https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1007/Date/20220629/Ticket

https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/event/libera-tuo-futuro-frankie-hinrg-mc-dj-set