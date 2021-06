800 Padova Festival, tutti gli eventi e gli incontri in città

Dopo l’anteprima online di dicembre che ha ottenuto risultati record (oltre 150.000 visualizzazioni per le tre produzioni speciali video realizzate da Sugarpulp) è tutto pronto per la terza edizione di 800 Padova Festival, festival ideato e organizzato da Sugarpulp con il patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, Regione del Veneto e Fondazione Veneto Film Commission e con la direzione artistica di Matteo Strukul.

Quella di quest’anno è un’edizione particolarmente travagliata dato che si sarebbe dovuta tenere a dicembre 2020 e che per i motivi che tutti conosciamo è rimasta in sospeso a lungo. Un festival che propone una formula inedita con un mix di eventi in presenza e online: dalle visite guidate teatralizzate per le vie del centro storico di Padova allo spettacolo al Planetario dedicato; dall’incontro con Andrea Maggi, il celebre “Professor Maggi” de Il Collegio, ai reading di Michela Mocchiutti, Silvia Gorgi, Chiara Maffia, Claudia Baldin, Vittorio Attene e Alvaro Gradella. E, ancora, gli incontri sulla moda ottocentesca, sull’arte giapponese e sul balletto ottocentesco.

«Sono molte le novità per l'edizione di quest’anno” ricorda il romanziere Matteo Strukul, direttore artistico del festival. “Fra tutte mi piace ricordare il Premio Letterario Ippolito Nievo che intende celebrare la miglior letteratura italiana di ambientazione ottocentesca. Quest'anno il Premio verrà consegnato a Giancarlo de Cataldo per il suo magnifico romanzo "Quasi per caso" (MONDADORI) che racconta di un tenebroso intrigo politico nell'Italia Risorgimentale. Il premio, oltre a una somma in denaro, consiste in un'opera realizzata dall'artista e scrittore di origine russa Nicolai Lilin e verrà consegnata a De Cataldo dal comitato degli Ottocenteschi. Il Festival, dunque, si arricchisce di un nuovo, straordinario motivo di interesse, proprio attraverso il riconoscimento che porta il nome di uno dei più grandi autori di romanzi storici della letteratura italiana: Ippolito Nievo, appunto, che fu padovano, patriota e romanziere con il suo capolavoro: Le confessioni d'un Italiano. Un premio prestigioso, attivato di concerto con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che in questi anni è stato molto vicino all'800 Padova Festival, intuendo la formidabile importanza della Padova Risorgimentale. Tale riconoscimento si affianca al già importantissimo Premio Galileo per la divulgazione scientifica. A questo proposito, mi sia consentito un personale ringraziamento all'assessore Andrea Colasio per la lungimiranza e la sensibile intelligenza nel voler supportare con forza il Premio Letterario Ippolito Nievo appena nato ma che, già alla sua prima edizione, vede in Giancarlo de Cataldo un vincitore di assoluto prestigio e valore».

Gli eventi in presenza

Tutti gli eventi in presenza sono gratuiti ma i posti sono limitati, è necessario quindi prenotare il proprio posto. Info e dettagli su 800padovafestival.it. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.

25 giugno, ore 18:30: VISITA GUIDATA: I FRATELLI BOITO TRA LETTERATURA E ARCHITETTURA , visita guidata teatralizzata nel cuore della Padova ottocentesca a cura di Padova Gotica

, visita guidata teatralizzata nel cuore della Padova ottocentesca a cura di Padova Gotica 26 giugno, ore 17:30: IL CIELO DELL’800 FRA SOGNI E CONQUISTE , spettacolo di Elena Lazzaretto in collaborazione con Il Planetario di Padova dedicato al cielo ottocentesco tra astronomia e letteratura (spettacolo gratuito, info prenotazioni: 049.773677)

, spettacolo di in collaborazione con Il Planetario di Padova dedicato al cielo ottocentesco tra astronomia e letteratura (spettacolo gratuito, info prenotazioni: 049.773677) 26 giugno, ore 18:30: PASSAGGI OTTOCENTESCHI IN CENTRO STORICO, visita guidata teatralizzata a cura di Padova Gotica.

visita guidata teatralizzata a cura di Padova Gotica. 27 giugno, ore 11:00: ALLA SCOPERTA DEL PEDROCCHI MASSONICO , visita guidata tetralizzata a cura di Padova Gotica.

, visita guidata tetralizzata a cura di Padova Gotica. 27 giugno, ore 18:30: PRATO DELLA VALLE NELL’OTTOCENTO TRA LETTERATURA E TRASFORMAZIONI, visita guidata teatralizzata a cura di Padova Gotica.

Le produzioni speciali video

Tutte le produzioni speciali video verranno trasmesse nei canali social di 800 Padova Festival e di Sugarpulp:

23 giugno, ore 21:30: LE DUE TIGRI , reading di Vittorio Attene tratto dal celebre romanzo di Emilio Salgari

, reading di Vittorio Attene tratto dal celebre romanzo di Emilio Salgari 24 giugno, ore 11:30: I DELITTI DELA RUE MORGUE , reading di Alvaro Gradella tratto dal celebre racconto di Edgar Allan Poe.

, reading di Alvaro Gradella tratto dal celebre racconto di Edgar Allan Poe. 24 giugno, ore 21:30: L’ISOLA DEL TESORO , reading di Vittorio Attene tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson

, reading di Vittorio Attene tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson 25 giugno, ore 10:30: ORGOGLIO E PREGIUDIZIO , reading di Michela Mocchiuti tratto dal romanzo di Jean Austen.

, reading di Michela Mocchiuti tratto dal romanzo di Jean Austen. 25 giugno, ore 14:30: GIAPPONE E ARTE NELL’OTTOCENTO. L’ALBA DI UNA NUOVA ERA , lezione del critico d’arte Maxi Sabbion con live painting di David Zanella di Arte Zeta Studio.

, lezione del critico d’arte Maxi Sabbion con live painting di David Zanella di Arte Zeta Studio. 26 giugno, ore 14:30: IL BALLETTO, DAL ROMANTICISMO FRANCESE ALLA RUSSIA IMPERIALE, lezione di Nina Bottacin

Le dirette streaming

Tutti gli eventi in streaming verranno trasmessi nei canali social di 800 Padova Festival e di Sugarpulp:

23 giugno, ore 16:30: LE RIVISTE DI MODA OTTOCENTESCA , con Mirko Valtorta, Elena Pellegrini e Daniela Lussana.

, con Mirko Valtorta, Elena Pellegrini e Daniela Lussana. 24 giugno, ore 14:30: IL GRAND TOUR OTTOCENTESCO TRA PADOVA E I COLLI EUGANEI , reading di Claudio Baldin.

, reading di Claudio Baldin. 25 giugno, ore 21:30: IL CUORE INDOCILE, INCONTRO CON ANDREA MAGGI , Giacomo Brunoro dialoga con il celebre Prof. de “Il Collegio” alla scoperta di Alessandro Manzoni.

, Giacomo Brunoro dialoga con il celebre Prof. de “Il Collegio” alla scoperta di Alessandro Manzoni. 26 giugno, ore 11:30: ANGELO, TIRANNO DI PADOVA , reading di Silvia Gorgi tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo.

, reading di Silvia Gorgi tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo. 27 giugno, ore 14:30: CIME TEMPESTOS E, reading di Cristina Maffia tratto dal romanzo di Emily Bronte.

E, reading di Cristina Maffia tratto dal romanzo di Emily Bronte. 27 giugno, ore 21.30: UNO STUDIO IN ROSSO, reading di Alvaro Gradella tratto dal romanzo di Emily Bronte.

“Siamo particolarmente felici di essere riusciti a realizzare la terza edizione di un festival molto giovane ma già amatissimo dal pubblico come dimostrano i numeri incredibili realizzati dalle anteprime video di dicembre” dichiara Giacomo Brunoro, presidente Sugarpulp. “Il festival torna con una formula mista di eventi in presenza e online, in attesa poi della serata conclusiva che si terrà a fine estate con la consegna del Premio Ippolito Nievo”.

800 Padova Festival è un evento ideato e organizzato da Sugarpulp in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Fondazione Veneto Film Commission.

Partner: Caffè Pedrocchi, GOODmood Digital Publishing, Planetario di Padova, Comicato VIII Febbraio, Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, Vox Artes, Blog di Padova, Gruppo Reverie, Padova Gotica, LINEA edizioni, Festival Treviso Giallo, Suoni Patavini, Arte Zeta Studio, DL Atelier, Sartoria Elena, Libreria Antiquaria Stella, ATP Web Strategy Agency, Nordest Bld, LA CASE Books.

