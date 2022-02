Le cardiopatie congenite: la diagnosi prenatale, l’evento in web conference accreditato ECM

Prosegue l’attività formativa proposta dall’Ordine dei Medici della Provincia di Padova ai propri Iscritti. Nella serata di giovedì 17 febbraio dalle ore 20.30 alle ore 22.30, si terrà il Corso di formazione dedicato alle cardiopatie congenite: la diagnosi prenatale.

«Questo è il primo di due eventi dedicati alla diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite del neonato – spiega il Dottor Giacomo Sarzo, Responsabile Scientifico del Corso assieme alla Dott.ssa Roberta Volpin –, un appuntamento fortemente voluto da pediatri e cardiochirurghi per fare il punto sulle tecniche di diagnosi prenatale, sulle terapie più avanzate di cardiochirurgia pediatrica e sull’intero iter pediatrico che accompagna i bambini operati. Bambini che appunto grazie alle nuove frontiere raggiunte in questo particolare e difficile campo, una volta operati dovranno essere accompagnati per tutta la loro vita dal centro cardiochirurgico, in particolare modo nel delicato passaggio al 16esimo anno di età di presa in carico dalla pediatria alla medicina generale. Lo scopo primario di questi due eventi – prosegue il Dottor Sarzo –, con il secondo appuntamento che si svolgerà nel mese di aprile, è di sensibilizzare il territorio sia per quanto riguarda i pediatri che i medici di base che seguiranno questi bambini nel loro sviluppo e nella fase adulta mantenendo come punto di riferimento la chirurgia pediatrica, e di favorire l’interazione tra il Centro del III^ Livello e la medicina del territorio. Ringraziamo quindi i Colleghi che ci accompagneranno in questi due appuntamenti, in particolare per quanto riguarda l’evento del 17 febbraio, la Dottoressa Paola Veronese, il Dottor Giovanni Di Salvo, il Professor Vladimiro Vida e la Dottoressa Cathia Creuso.»

Giovedì 17 febbraio: programma della serata

Ore 20.30-20.45 - Introduzione, presentazione degli obiettivi del corso – Dottor Giacomo Sarzo

Ore 20.45-21.05 – Diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite – Dottoressa Paola Veronese

Ore 21.05-21.25 – Il ruolo del cardiologo pediatra – Dottor Giovanni Di Salvo

Ore 21.25-21.45 – La chirurgia delle cardiopatie congenite oggi – Professor Vladimiro Vida

Ore 21.45-22.05 - Ruolo del pediatra di base nella gestione del bambino cardiopatico e la collaborazione proficua col Centro di III livello – Dottoressa Cathia Creuso

Ore 22.05-22.30 Discussione – Dott. Giacomo Sarzo, Dott.ssa Cathia Creuso, Dott. Giovanni Di Salvo, Dott.ssa Paola Veronese, Prof. Vladimiro Vida.

Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Faculty

Dott.ssa Creuso Cathia - Medico Pediatra

Prof. Di Salvo Giovanni - Direttore del Reparto di Cardiologia Pediatrica dell'Ospedale Universitario di Padova

Dott. Sarzo Giacomo - Direttore F.F. U.O Chirurgia Generale - Azienda Ospedale - Università di Padova - Padova

Dott.ssa Veronese Paola - Responsabile Centro di Medicina Materno Fetale, U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedale - Università di Padova

Prof. Vida Vladimiro - Direttore U.O.C. Cardiochirurgia Pediatrica - Azienda - Ospedale Università di Padova – Padova

Accreditamento

Previsti n. 3 crediti formativi per Pediatri e Medici Generali iscritti all’Ordine dei Medici di Padova.

Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: https://www.unikacongressi.com/

https://www.unikacongressi.com/eventi/cardiopatie-congenite-diagnosi-prenatale