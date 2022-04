Este in Fiore torna a fiorire il 22, 23 e 24 aprile

Il 22, 23 e 24 aprile torna Este in Fiore! I giardini del Castello e il centro storico atestino torneranno a fiorire per la 19a edizione del grande evento dedicato al mondo del vivaismo di qualità, del florovivaismo e dei prodotti tradizionali.

Il tema principale dell'edizione 2022 sarà «I Giardini della Rinascita: rigenerarsi con la natura», in omaggio al supporto psicofisico che le piante e la loro coltivazione hanno fornito all?uomo in questi due anni di lotta alla pandemia. Per tre giorni i Giardini del Castello Carrarese di Este accoglieranno i migliori espositori di fiori e piante provenienti da tutta Italia, e tutta la città offrirà ai visitatori tre giornate ricche di appuntamenti culturali, workshop e laboratori. Sarà infine realizzata in piazza Maggiore una scenografica installazione artistica che tramite l?intreccio di acqua, terra e moltissime piante accompagnerà i visitatori attraverso un percorso tematico che racconterà i concetti chiave della manifestazione.

Domenica 24 aprile l?esposizione florovivaistica terminerà con la colorata invasione di moltissimi espositori che per tutto il giorno impreziosiranno con i loro prodotti le piazze e le vie del centro storico atestino. L?amministrazione comunale ha poi deciso di prolungare l?evento anche per lunedì 25 aprile, con un?appendice culturale dedicata alla pittura e alla scultura: Arte in Fiore. Oltre 30 artisti delle associazioni ArtEuganea, Momart e Spazio d?Arte RO.sa. esporranno le loro opere nel centro storico per una giornata di festa all?insegna dell?arte.

Il programma completo di Este in Fiore può essere consultato sul sito www.esteinfiore.it e sulle pagine ufficiale Facebook e Instagram.



GLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESPOSITORI FLOROVIVAISTICI

Giardini del Castello:

venerdì 22 aprile dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ;

aprile dalle ore alle ore ; sabato 23 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00 ;

dalle ore alle ore ; domenica 24 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00.

Centro Storico:

domenica 24 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.00.