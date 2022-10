L'evento gratuito per evolvere nella gestione alberghiera. Come aumentare i ricavi, contenere i costi e incrementare il profitto grazie a un approccio 4.0 alla gestione del tuo hotel con particolare riferimento al settore benessere e termale. L’obiettivo? Condividere con gli imprenditori alberghieri di Abano e Montegrotto come l’innovazione tecnologica contribuisca al sensibile aumento del revenue e al contenimento dei costi gestionali favorendo, di conseguenza, l’incremento del profitto in hotel.

Perché partecipare? Se si desidera toccare con mano come la tecnologia e l’innovazione di prodotto e di processo semplifichino l’operatività in tutti i reparti fungendo da moltiplicatore del profitto, Hotel Profitology 4.0 Termal Wellness Edition è l’occasione perfetta.

Di cosa si parlerà? Una giornata gratuita, un'opportunità di confronto, 11 professionisti specializzati in ambiti tecnologici diversi ma trasversali ai settori turistico-ricettivo, ristorativo, del benessere e del termale che si avvicenderanno per condividere con i partecipanti quanto l’innovazione di prodotto di processo in ottica 4.0 possa essere profittevole, in perfetto equilibrio tra costo e beneficio e semplice da implementare.

Il programma

Ore 09.30

Alberto Ravenna - HOTEL GURU

Benvenuti - Intro, presentazione dei relatori e degli argomenti.

Ore 10

STEFANO SCIAMANNA

LYBRA/GRUPPO ZUCCHETTI

L’evoluzione della domanda nel comparto benessere e terme ad Abano.

Ore 10.30

ALBERTO ZANETTA - HOTEL GURU

L'evoluzione del concetto di benessere e dei modelli di Business: verso le SPA 4.0.

Ore 11.00

SOFIA VEDANI - PLANETARIA HOTELS

Total wellness experience: perché approcciare a nuovi concept alberghieri 4.0.

Ore 11.30

STEFANO CIVIERO - NEUROWEBDESIGN

Come identificare scientificamente il livello del benessere celebrale ed usarlo per incrementare le vendite.

Ore 12

EMILIO LONARDO E DIEGO LONGONI

DESIGN OPEN SPACES

Tecnologia 4.0 a basso costo per ridurre lo stress degli operatori, aumentare l’efficienza e incrementare le vendite.

Ore 12.30

ANGELO TRACANNA

DIGITAL MEDIA INDUSTRIES

Manutenzione 4.0: dalla manutenzione tradizionale a quella predittiva per anticipare i problemi e contenere i costi.

Ore 13

CHEF ANDREA MANTOVANELLI

HOTEL GURU

Ore 14

ANDREA CAMERA - HOFER

Come rendere efficace il proprio centro wellness grazie all’innovazione tecnologica.

Ore 14.30

LORIS BONAMASSA - DORMIFLEX

Operazione Morfeo: il benessere del sonno.

Ore 15

ALBERTO RAVENNA - HOTEL GURU

Benessere dei collaboratori 4.0.

Ore 15.30

CHIUSURA

Consulenze flash - I nostri esperti saranno a disposizione per consulenze gratuite (15 min.) sugli argomenti della giornata (Prenota la tua consulenza).

Tutti i dettagli su: hotelprofitology.it