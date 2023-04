T come TEATRO, rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT – Mare Alto Teatro.

16 aprile 2023 | ore 21

TEATRO EXCELSIOR MORTISE

Marta Dalla Via

Le parole non sanno quello che dicono

Questa rappresentazione, indipendentemente dai miei sforzi, non avrà nessuna influenza sullo sviluppo dell’Italia e non renderà nessuno di voi migliore o più felice. A meno che voi non lo vogliate.

Mentre scrivo questa scheda di presentazione, nel mondo, migliaia e migliaia di persone vengono offese, umiliate, discriminate, e condannate per via di certe parole. Mentre leggete queste parole migliaia e migliaia di persone nel mondo offendono, umiliano, discriminano, e condannano per via di certe parole.

Biglietti

Ingresso a pagamento (euro 15).

Per maggiori informazioni info@ tarassacoteatro.it

Biglietti disponibili sulla piattaforma https://oooh.events/evento/t-come-teatro-marta-dalla-via-le-parole-non-sanno-quello-che-dicono-biglietti/

