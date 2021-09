Rassegna gastronomica “A cena con i sensi”, una settimana di prelibatezze nei ristoranti a Padova

Prezzo non disponibile

Parte il 20 e durerà fino al 24 settembre la rassegna gastronomica “A cena con i sensi”, un’iniziativa di Ascom Confcommercio realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio di Padova, nata con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i ristoranti padovani in quanto detentori d’eccellenza della cucina padovana a chilometro zero, legata alla stagionalità e alle produzioni agricole del territorio, capaci di riproporre i migliori piatti tipici della tradizione e di reinventarli con creatività ed innovazione.

“A cena con i sensi” è una costituisce un momento esperienziale che ha lo scopo di esaltare i 5 sensi in cucina, vista, tatto, udito, gusto e olfatto, che hanno un ruolo fondamentale nella percezione del cibo.

Ogni portata è stata pensata per stimolare uno o più sensi, giocando anche sulle modalità di consumazione. La cena si trasforma in un emozionante ed interessante viaggio sul come elevare i propri sensi.

I cinque ristoratori aderenti hanno programmato ognuno una cena sensoriale basata sulle proprie peculiarità: l’arte di elaborare e interpretare materie prime, le cotture e la grande capacità di trasformarle in proposte gastronomiche di altissima qualità.

Di seguito il calendario dei menù dei ristoranti aderenti all’iniziativa, le prenotazioni sono effettuabili presso ogni singola struttura.

Per scoprire tutti i menù completi basta seguire questo link: https://bit.ly/3k90DaY

Mercoledì 22 settembre:

Gattamelata Bistrò - piazza del Santo 5 Padova – tel. 339.7057566

Ai Porteghi Bistrot - via Cesare Battisti 105 Padova - www.aiporteghibistrot.it - tel. 347.7598738

Giovedì 23 settembre

Ai Porteghi Bistrot - via Cesare Battisti 105 Padova - www.aiporteghibistrot.it - tel. 347.7598738

Ristorante ai Navigli - Riviera Tiso 11 Padova – tel. 348 080 7820

Venerdì 24 settembre

Caffè Pedrocchi - Via VIII Febbraio 15 Padova – tel. 049 878 1231

Ristorante Bontà Nascoste - Via Antonio Ceron 08 Padova – tel. 346.4362371

Nero di Seppia Bistrò d’Autore - Via San Francesco 161 Padova – tel. 049 8364049

